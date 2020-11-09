В "Bolt Украина" смена руководства: будет изменена и структура управления компанией

Тарас Потичный, который запускал Bolt в Украине и несколько лет занимал позицию регионального менеджера, покинул свою должность, но остается в компании — теперь он занимает место советника по вопросам работы с государственными органами.

Об этом со ссылкой на информацию представителей компании сообщает Ain.ua.

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Указано, что на данный момент основным спикером и ответственной за Bolt в Украине становится Екатерина Хан, которая также отвечает за страны СНГ и Балтии.

Кроме того, как отмечается, будет изменена структура управления компанией в Украине и определены менеджеры, ответственные за ключевые направления: райд-хейлинг, доставку еды и сервис проката электросамокатов.

При этом ключевые менеджеры будут представлены немного позже, обещают в компании.

Как известно, компания Bolt запустилась в Украине в июне 2018 года. Сейчас сервис для вызова такси работает в 8 городах Украины: Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Виннице и Полтаве. В планах Bolt запустить услуги и в других украинских городах.

Летом 2020 года компания запустила первый в Украине прокат электросамокатов.

А в конце октября 2020 года компания запустила в Киеве сервис доставки еды Bolt Food.

Если верить данным компании, по состоянию на ноябрь 2020 года мобильное приложение Bolt скачало уже более 2 млн пользователей.