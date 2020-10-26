Транспорт 1 час назад

В Киеве запустили уже третий по счету сервис проката электросамокатов Scroll

В настоящее время сервис уже работает, и с его помощью уже можно прокатиться по городу

Фото: Facebook/Scroll Фото: Facebook/Scroll
Фото: Facebook/Scroll

В Киеве в октябре запустился прокат самокатов компании Scroll. Как сообщает AIN.UA, самокаты уже можно увидеть, а также использовать, в центре города.

По информации издания, Scroll является грузинской компанией, которая, кроме Киева, работает в Тбилиси и Батуми.

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Партнером Scroll является американская компания Bird. При этом, самокаты Scroll — такие же, как у Bird. А для поездки необходимо скачать и зарегистрироваться в приложении Bird (доступны для iOS и Android).

По словам жителей Киева, в настоящее время сервис уже работает, и с его помощью уже можно прокатиться по городу. Самокаты полностью новые, с инструкцией, а также антисептиком.

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Стоит отметить, что это уже третий по счету сервис самокатов в Киеве. Ранее в городе запустился сервис от эстонской компании Bolt, немного позже — Kiwi.

По словам руководителя Bolt в Украине Тараса Потичного, для того, чтобы удовлетворить спрос жителей города, необходимо от 5 до 7 тысяч самокатов. Все три компании по большей части покрывают сейчас только центральные районы города.

Напомним, в начале сентября

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об усилении контроля за легким электротранспортом, велосипедистами и пешеходами.

За соответствующее решение проголосовали 268 народных депутатов

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