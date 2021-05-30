Транспорт 50 минут назад

В Киеве уже пятая компания запустила сервис проката электросамокатов и мопедов

Активизация самоката от Zelectra стоит 11 грн, а поездка — 2,20 грн за минуту

Фото: facebook.com/ZelectraLLC Фото: facebook.com/ZelectraLLC
Фото: facebook.com/ZelectraLLC

В Киеве запустили новый сервис проката электрических самокатов и мопедов под названием Zelectra.

Это уже пятая компания, которая предлагает арендовать эти виды транспорта в столице, сообщает пресс-служба сервиса.

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Как отмечается, чтобы начать поездку, необходимо загрузить приложение, зарегистрироваться и просканировать QR-код выбранного транспорта. А чтобы завершить поездку, нужно сделать фото после парковки.

При этом парковать самокаты можно только в предназначенных для этого зонах.

Указано, что в "зеленой" зоне можно разогнаться до 25 километров в час. В "фиолетовой" зоне скорость уменьшается. Это свидетельствует, что пользователь приближается к "черной" зоне, где самокат выключится. За это со счета пользователя спишут штраф.

Известно, что активизация самоката стоит 11 грн. Поездка — 2,20 грн за минуту. Пауза — 0,75 грн за минуту.

В свою очередь активизация мопеда стоит 45 грн. Поездка — 4,5 грн за минуту. Пауза — 1 грн за минуту.

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Более того, мопед также можно арендовать на целый день. Такая услуга будет стоить 750 грн за день.

Напомним, кроме Zelectra, в Киеве на данный момент работают четыре оператора самокатов: Bolt, Kiwi, Skroll и BikeNow.

Ранее Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об усилении контроля за легким электротранспортом, велосипедистами и пешеходами.

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