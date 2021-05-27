Транспорт 1 час назад

Киевский метрополитен будет брать плату за провоз больших самокатов

Стало известно, как теперь можно в киевском метро перевозить самокаты и моноколеса

Фото: Facebook Киевский метрополитен Фото: Facebook Киевский метрополитен
Фото: Facebook Киевский метрополитен

В Киевском метрополитене установили правила перевозки моноколес и самокатов. Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия, нововведения были презентованы в ходе встречи, на которой присутствовали представители сообщества легкого персонального транспорта и представители метрополитена.

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По результатам встречи были приняты следующие решения:

– моноколеса должны перевозиться, как они есть. Владельцы ответственно относятся к другим пассажирам и следят, чтобы никого не испачкать;

– самокаты, которые складываются, должны складываться. Те, которые более 120 см по сумме измерений, будут дополнительно оплачиваться. Владельцы должны ответственно относиться к другим пассажирам и следить, чтобы никого не испачкать;

– любые вещи размером более 200 см перевозить запрещено. По желанию можно будет проходить с самокатом, моноколесом или иным багажом у контролера. Но при этом необходимо сообщить контролеру, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контролер не видел факт оплаты проезда, пассажира попросят оплатить повторно;

– кататься по платформе запрещено. Это может привести к травмированию.

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Кроме того, 27 мая вступило в силу решение Киевского городского совета, который предусматривает бесплатную перевозку велосипедов. Транспортировать велосипеды предусмотрено в чехле.

"Мы будем предлагать необходимые изменения в Правила для урегулирования всех моментов и готовим совместную информационную кампанию для наших пассажиров", — заявила заместитель руководителя подземки Наталья Макогон.

Напомним, ранее в мае коммунальные предприятия "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" обратились к руководству города с просьбой повысить стоимость проезда в городе.

По их данным, обоснованная цена поездки составляет 21 грн.

 

 

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