Общество 10 минут назад

Киевский метрополитен пожаловался на вандалов, повреждающих дефибрилляторы на станциях

Метро призывает сообщать персоналу станций и в полицию о подозрительных действиях пассажиров

Фото: КП "Киевский метрополитен" Фото: КП "Киевский метрополитен"
Фото: КП "Киевский метрополитен"

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" сообщает о случаях вандализма в отношении дефибрилляторов, установленных на станциях столичной подземки. Об этом говорится в сообщении КП.

"На станции "Университет" трое молодых мужчин вынули дефибриллятор из бокса без надобности и открыли электроды. Последние теперь подлежат замене. Также на станциях "Академгородок" и "Крещатик" повреждены крышки боксов дефибрилляторов", — рассказали на предприятии.

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Кроме того, сообщается, что недавно бездомный пытался похитить оборудование дефибриллятора на станции "Арсенальная".

Отмечается, что всего для метрополитена Киевским городским центром здоровья было закуплено 52 дефибриллятора, которые разместили непосредственно в пассажирских зонах подземки.

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"Дефибриллятор не панацея от всех недугов, но может спасти жизнь. Призываем ответственно относиться к оборудованию. Помните, его использование может потребоваться вашим близким или вам лично", — подчеркивают в метро.

Столичные транспортники также призывают во избежание случаев вандализма или кражи оборудования сообщать персоналу станций и сотрудникам полиции о соответствующих подозрительных действиях других пассажиров.

Напомним также, что на упомянутой станции "Арсенальная" накануне прыгнул под поезд самоубийца, но остался при этом жив.

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