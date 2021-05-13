Киевлянка родила ребенка в переходе метро (ВИДЕО)

23-летняя киевлянка родила ребенка в подземном переходе станции метро "Лесная" вечером 12 мая. Об этом сообщает Главное управление полиции в Киеве.

Отмечается, что когда около 20:00 у женщины начались роды, на ее крики о помощи сразу отреагировали полицейские, которые несли службу неподалеку, работница метрополитена и прохожие.

Правоохранители обнаружили роженицу с младенцем на полу в подземном переходе. Работники полиции принесли женщине одеяло, воду, необходимые вещи гигиены и вызвали врачей.

До приезда врачей полицейские и еще одна небезразличная гражданка постоянно находились у молодой мамы и следили за ее состоянием и новорожденным. Сообщается, что мать и ребенок сейчас находятся больнице и чувствуют себя хорошо.

Напомним также, что на еще одной конечной станции киевского метро накануне произошло другое знаменательное событие — она стала последней, где запустили скоростной интернет 4G.

Тем временем руководство КП "Киевский метрополитен" через два месяца намерено перевести офисных сотрудников на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки денег на зарплату.