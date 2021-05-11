IT и Телеком 1 час назад

В Киеве покрыли 4G последнюю станцию метро

Самая новая станция киевского метро более полугода оставалась последней, где не было скоростного интернета

Станция "Теремки". Фото: Википедия Станция "Теремки". Фото: Википедия
Станция "Теремки". Фото: Википедия

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell 11 мая запустили скоростной мобильный интернет 4G на станции киевского метрополитена "Теремки" — последней подземной станции, где его не было. Об этом говорится в сообщении "Vodafone Украина".

"Завершен один из амбициозных проектов — пуск 4G в метро Киева, который стал примером длительной и слаженной работы нескольких участников проекта: мобильных операторов, технологического партнера Huawei, городской власти, профильных государственных органов и общественных организаций", — говорится в нем.

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В компании напомнили, что запуск 4G-сети в киевском метро начался в марте 2020 года со станции "Академгородок" и продолжался поэтапно в течение года.

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"За время работы в метро прослеживается устойчивая тенденция увеличения трафика из месяца в месяц: его объем уже превысил объем трафика такого областного центра, как Тернополь. А пик ежедневного трафика наблюдался 25 февраля 2021 года, когда был установлен рекорд потребления мобильного интернета в метро.

Самыми загруженными станциями для абонентов Vodafone в 2021 году стали "Дружбы народов", "Берестейская", "Олимпийская", "Контрактовая площадь" и "Осокорки". Отмечается, что наибольшая нагрузка на сеть 4G в метро наблюдается с 8 до 9 часов и с 16 до 19 часов.

Для работы 4G в метро "Vodafone Украина", "Киевстар" и lifecell используют совместное оборудование от компании Huawei, но собственные частоты в соответствии с лицензиями. Частоты используются в двух диапазонах: 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета. Средняя скорость 4G в метро превышает 40 Мб/с.

Напомним, что самая новая станция киевского метро "Теремки" более полугода оставалась последней, где не было 4G. 28 октября скоростной мобильный интернет был запущен сразу на 23 станциях — половине от действующих подземных.

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