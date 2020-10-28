IT и Телеком 1 час назад

Киевское метро почти покрыли 4G, осталась одна станция

На 45 из 46 подземных станций столичной подземки теперь доступен скоростной мобильный интернет

Фото: пресс-служба Киевского метро Фото: пресс-служба Киевского метро
Фото: пресс-служба Киевского метро

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell 28 октября запустили скоростной мобильный интернет 4G сразу на 23 станциях киевского метро. Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации.

Таким образом, мобильным интернетом 4G оказались обеспечены все станции и туннели между ними, за исключением станции "Теремки", которая была открыта последней на сегодня. В ведомстве отмечают, что "ее подключение требует больше времени".

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"К сожалению, проект долго не мог начаться из-за бюрократических препятствий и отсутствия местной политической воли. Благодаря совместным усилиям Минцифры, мэрии, метрополитена, операторов, технологического партнера Huawei преграды удалось преодолеть, и киевляне начали получать привычный для них контент не только на поверхности города, но и в подземке", — отметили в министерстве.

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По данным ведомства, сейчас каждый день 4G-интернетом в среднем пользуется почти 300 тысяч абонентов всех трех операторов.

Суммарно абоненты мобильных операторов уже использовали в метро более 400 терабайт трафика. Средняя скорость 4G в метро сейчас превышает 40 Мб/с.

Напомним, еще в августе нынешнего года сеть 4G в киевском метро охватывала лишь 15 станций.

Отметим также, что в "Киевстаре" прогнозируют, что сети 5G в Украине появятся не раньше 2023 года.

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