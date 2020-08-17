IT и Телеком 50 минут назад

"Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell расширили сеть 4G в киевском метро

Всего на сегодняшний день 4G работает на 15 из 46 подземных станций

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Украинские операторы мобильной связи "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell расширили сеть 4G в Киевском метрополитене.

Как сообщается в совместном пресс-релизе, теперь мобильным интернетом четвертого поколения можно воспользоваться еще на шести станциях киевского метро и в тоннелях между ними: "Университет", "Театральная", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Майдан Независимости" и "Золотые Ворота".

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Всего на сегодняшний день 4G работает на 15 из 46 подземных станций.

"Запуск 4G в метро происходит поэтапно. До конца августа мобильные операторы вместе с партнером — компанией Huawei — планируют запустить 4G еще на 7 станциях: "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Дворец Украина", "Дворец спорта", "Кловская" и "Печерская". А все станции метро — до конца этого года", — говорится в сообщении.

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По данным операторов, с момента запуска 4G на первых станциях, вместе абоненты использовали больше 50 терабайта мобильного интернета.

Этого объема трафика хватит, например, на 7 лет беспрерывного просмотра видео в HD-качестве.

Ранее сообщалось, что 3 июля три мобильных оператора совместно запустили 4G интернет на 8 станциях киевского метро и в тоннелях между ними: "Житомирская", "Святошин" — на красной линии метрополитена, "Героев Днепра", "Минская" , "Оболонь" — на синей, "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская" — зеленой.

Напомним, 5 марта 2020 года три мобильных оператора — "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell — начали предоставлять услуги 4G связи на станции киевского метрополитена "Академгородок".

Корреспондент Delo.ua протестировал качество мобильной связи и заключил: "Все работает отлично".

Перед этим мобильные операторы сетовали, что Киевсовет уже несколько месяцев тормозит принятие тарифов за доступ к элементам коммунальной инфраструктуры. 

Тем не менее, 12 марта 2020 года, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение, согласно которому мобильные операторы смогут запустить 4G в киевском метрополитене. 

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