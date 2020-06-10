IT и Телеком 40 минут назад

В Vodafone Украина заявили, что обеспечили покрытием 4G более 70% украинцев

Доступ к скоростному интернету получили более 175 тысяч жителей в еще 142 населенных пунктах страны, заявили в мобильном операторе

В Vodafone Украина заявили, что обеспечили покрытием 4G более 70% украинцев В Vodafone Украина заявили, что обеспечили покрытием 4G более 70% украинцев

Оператор мобильной связи Vodafone Украина в течение мая текущего года расширил свою 4G сеть в 21 области Украины.

Как сообщает ITC, в результате доступ к скоростному интернету получили более 175 тысяч жителей в еще 142 населенных пунктах страны.

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При этом, кроме запуска сети четвертого поколения, оператор оптимизирует существующую инфраструктуру.

В частности, в Черновцах и области компания провела перераспределение частотного ресурса сети 2G для высвобождения дополнительного спектра частот. Освободившиеся частоты были использованы для расширения сети LTE 1800 до полосы в 15 МГц с 10 МГц. Также модернизация охватила 555 секторов базовых станций на 188 площадках. В результате, уже в мае скорость мобильного интернета в регионе выросла на 62%, утверждают в компании. 

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Во время карантина Vodafone также расширил емкость сети в Закарпатской области, Одессе и Одесской области, Житомирской области, в городе Умань Черкасской области, в Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Черновицкой областях, а также в Киеве и Кропивницком.

Сообщается также, что по итогам 1 квартала 2020 года Vodafone обеспечила покрытие 4G для более чем 71% жителей страны и 3G для 86% жителей Украины. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины, говорится в сообщении Vodafone Украина. 

Напомним, в конце апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, рекомендовала телекоммуникационной компании "Интертелеком" добровольно отказаться от 5 каналов в радиотехнологии "Цифровая сотовая радиосвязь CDMA-800", чтобы не мешать внедрению 4G-связи в диапазоне ниже частоты 1ГГц другими операторами.

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