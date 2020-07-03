4G появился еще на 8 станциях киевского метро

В пятницу, 3 июля три мобильных оператора совместно запустили 4G интернет на 8 станциях киевского метро и в тоннелях между ними. Теперь скоростной интернет работает на станциях "Житомирская", "Святошин" — на красной линии метрополитена, "Героев Днепра", "Минская" , "Оболонь" — на синей, "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская" — зеленой.

"Проект сложный и длительный, поскольку в процессе задействованы крупные игроки рынка, подрядчик и госучреждения. Объемы работы большие. Но уже сейчас можно говорить о существенном прогрессе в развитии инфраструктуры связи в киевской подземке. Такие примеры сотрудничества государства с частным сектором показывают, что нет ничего невозможного. И будущее — за развитием и внедрением технологий ", — отметил мэр столицы Виталий Кличко.

Запуск 4G в метро стал возможным после принятия Киевским горсоветом решения о плате за доступ к инфраструктуре города 12 марта этого года, и подписания нового договора доступа между мобильными операторами и метрополитеном. Незадолго до этого 4G интернет был запущен на первой станции киевской "подземки" — Академгородок.

Читайте также: Киевсовет дал зеленый свет запуску 4G по всему киевскому метро до конца 2020 года

"За последний год мы с партнерами провели огромную работу, чтобы киевляне и гости столицы могли пользоваться интернетом и в подземке. Я рад, что с сегодняшнего дня поездки в метро станут комфортнее с 4G, который позволит слушать музыку, смотреть видео и оставаться онлайн. Тем более, что средняя скорость 4G для наших абонентов, за время работы на первой станции, была около 50 Мбит/с. Это позволяет комфортно пользоваться всеми онлайн-сервисами в высоком качестве. А период карантина дал нам время провести необходимую подготовительную работу, чтобы ускорить запуск 4G на новых станциях. Уже в ближайшие месяцы мы планируем запуски еще на 14 станциях, а на всех — до конца этого года", – комментирует Александр Комарова, президент Киевстар.

На следующем этапе 4G будет запущен еще на 14 станциях: Университет, Театральная и Крещатик; Контрактовая и Почтовая площади, Площадь Независимости, Площадь Льва Толстого, Олимпийская и Дворец Украина; Львовская Брама (проектируемая станция), Золотые Ворота, Дворец спорта, Кловская и Печерская. По заверениям мобильных операторов, во время технических работ в метро строго соблюдаются все меры предосторожности: проводится периодическое тестирования сотрудников, все работают в защитных масках и обеспечены антисептиками.

"Время, которое прошло с момента запуска 4G на первой станции метрополитена Киева, было полным вызовов и для операторов, и для всей страны. Но мы продолжали упорно работать, строить сеть по плану и сегодня — открываем еще восемь станций. И, конечно же, не останавливаемся, а двигаемся дальше, строим 4G на других станциях, ведь инфраструктура современного города не может развиваться без технологий быстрой передачи данных. Рано или поздно Киев вернется к привычному ритму жизни и деловой активности и наша цель – дать киевлянам и гостям столицы отличный инструмент для работы и досуга – скоростной мобильный интернет в метро", – комментирует событие Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина.

Читайте также: Китайский техногигант Huawei будет строить 4G в киевском метро

Сейчас для работы 4G в "подземке" Киевстар, Vodafone Украины и lifecell начали использовать частоты в двух диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета.

"Запуск 4G в Киевском метро — это яркий пример того, насколько результативным может быть сотрудничество всех операторов. Вместо того, чтобы строить три разные сети, инвестировать в три раза больше ресурсов и времени, мы смогли договориться о совместном использовании инфраструктуры в "подземке". В результате выиграли все: и абоненты, получившие доступ к скоростным сервисам, и операторы, и город. Я благодарен городской администрации за содействие в реализации данного проекта. Надеюсь, что он станет прецедентом для внедрения других проектов, в частности, по преодолению цифрового разрыва в стране и развертыванию 4G в небольших населенных пунктах", — резюмировал Исмет Языджы, главный исполнительный директор lifecell.

Корреспондент Delo.ua проехался в подземке и оценил качество мобильного интернета от конечной станции синей линии "Героев Днепра" до "Оболони". Интернет работает хорошо, правда в перегонах есть некоторые помехи и соединение замедляется. А вот на следующих станциях, которые еще не подключили к 4G даже мобильная сеть работает с перебоями.

Напомним, 5 марта 2020 года три мобильных оператора — Киевстар, Vodafone Украина и lifecell — начали предоставлять услуги 4G связи на станции киевского метрополитена "Академгородок". Корреспондент Delo.ua протестировал качество мобильной связи и заключил: "Все работает отлично". Ранее, мобильные операторы сетовали, что Киевсовет уже несколько месяцев тормозит принятие тарифов за доступ к элементам коммунальной инфраструктуры.

К счастью, 12 марта 2020 года, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение, согласно которому мобильные операторы смогут запустить 4G в киевском метрополитене.