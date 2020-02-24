Общество 1 час назад

В Киеве на всех станциях метро до конца 2020 года установят дефибрилляторы

Изначально системами запуска сердца планировали оборудовать 20 станций подземки

В Киеве на всех станциях метро до конца 2020 года установят дефибрилляторы В Киеве на всех станциях метро до конца 2020 года установят дефибрилляторы
Фото: facebook.com

В 2020 году все 52 станции Киевского метрополитена оборудуют дефибрилляторами. Об этом говорится в сообщении Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации в Facebook.

Появление систем запуска сердца на станциях метрополитена предусмотрено одним из 23 проектов "Общественного бюджета" — программы для финансирования идей жителей столицы за средства городского бюджета.

"Первоначально планировалось оснастить 20 станций метро устройствами запуска сердца, но, учитывая важность проекта, сегодня их количество увеличилось до 52. То есть на всех станциях будут установлены дефибрилляторы", — говорится в сообщении. 

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Отметим, идея установить дефибрилляторы в метро появилась у общественных активистов еще в 2018 году. Мол, из-за сердечной недостаточности, часто теряют жизни пассажиры подземки. В частности только за первые месяцы 2018 года от сердечных приступов скончалось 7 человек. Тогда В КГГА пообещали обдумать возможности установки дефибрилляторов на отдельных станциях.

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А в 2019 году общественные активисты предлагали установить устройства запуска сердца на 19 станциях метро. Тогда киевляне подали проект о дефибрилляторах в метро на конкурс "Общественный бюджет", он набрал 10 000 голосов. Больше всего голосов набрали пересадочные станции, а также "Вокзальная", "Арсенальная" и "Олимпийская".

Сколько будет стоить установка дефибрилляторов на всех станциях метро не известно. 

Напомним, уже в марте 2020 года 4G-связь заработает на некоторых станциях Киевского метрополитена. По словам Максима Бахматова, советника главы КГГА Виталия Кличко, уже согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном и мобильными операторами, была дана необходимая техническая документация.

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