В Киеве самоубийца бросился под поезд метро, но остался жив (ФОТО, ВИДЕО)

Пассажир попал под поезд на станции киевского метро "Арсенальная" днем 17 мая. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook коммунального предприятия "Киевский метрополитен", появившемся в 12:42.

Движение поездов красной линии метро через эту станцию было приостановлено: они курсировали лишь от "Академгородка" до "Крещатика" и от "Дарницы" до "Лесной".

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Соответственно, также без движения поездов временно остались станции "Днепр", "Гидропарк" и "Левобережная". Около 13:50 метрополитен сообщил о возобновлении движения в обычном режиме.

Позже в метро сообщили, что мужчина пытался совершить самоубийство, но в итоге остался жив. Его госпитализировали.

Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, инцидент произошел около 12:30. На место происшествия выехали медики, сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и следственно-оперативная группа полиции.

"Сотрудники профильных служб делают все возможное, чтобы вытащить мужчину из-под поезда. Событие должным образом зарегистрировано в управлении полиции метрополитена. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента", — сообщили правоохранители в 13:16.

В Главном управлении ГСЧС в Киеве сообщили, что, прибыв на место, спасатели обнаружили под на пути под первым вагоном поезда человека "с зажатыми нижними конечностями".

"Спасатели с помощью домкрата приподняли переднюю часть поезда и освободили конечности пострадавшего. С помощью медицинских носилок пострадавшего 2001 года рождения достали и передали медицинским работникам. Обстоятельствами происшествия занимаются правоохранительные органы", — сообщает ведомство.

Напомним также, что на днях в переходе упомянутой станции метро "Лесная" женщина родила ребенка.