В Киеве появился шестой сервис аренды электросамокатов

В Киеве запустился новый сервис проката электросамокатов Vzhooh. Как сообщает AIN.UA, зона покрытия на момент запуска ограничилась центром Киева, включая Подол, Печерск и Лукьяновский район.

По информации издания, для аренды электросамоката необходимо установить приложение Vzhooh (доступно в Google Play и App Store) и отсканировать QR-код.

Разблокировка электросамоката стоит 9 грн, минута поездки с понедельника по четверг стоит 1,9 грн, а по выходным и в пятницу 2,5 грн.

На запуске Vzhooh дарит пользователям 10 бесплатных минут поездки. При этом промокод Vzhooh можно активировать дважды и получить целых 20 минут.

Читайте также: Компания Bolt презентовала новую модель электросамоката

Стоит отметить, что Vzhooh — это уже шестой сервис проката электросамокатов в Киеве. Кроме Vzhooh в столице также есть Zelectra, Bolt, Kiwi, Skroll и BikeNow.

Напомним, первой в Украине запустила прокат электросамокатов компания Bolt. В начале августа 2020 года новый сервис появился в Киеве и вызвал активный интерес пользователей.

Позднее Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об усилении контроля за легким электротранспортом, велосипедистами и пешеходами.