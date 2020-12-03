Компания Bolt презентовала новую модель электросамоката

Европейская платформа Bolt представила новый электросамокат четвертого поколения, созданный на базе инновационного аппаратного и программного обеспечения.

Благодаря этому Bolt-4 может стать наиболее безопасной моделью на рынке проката электросамокатов, сообщает пресс-служба компании.

Указано, что новый электросамокат обладает улучшенной конструкцией. Она обеспечивает дополнительную устойчивость и дает возможность безопасного маневрирования, что достигается благодаря низкому центру тяжести, легкому весу и высокому клиренсу ― расстоянию между асфальтом и платформой самоката.

"Модель Bolt-4 оснащена датчиками предупреждения аварийных ситуаций, резких торможений и опасных движений. Голосовые оповещения дают пользователю подсказки и предупреждают пешеходов о возможной опасности, что снизит риск несчастных случаев. В случае необходимости команда Bolt также сможет оперативно отреагировать на ситуацию", — говорится в сообщении.

Известно, что новая модель самоката была полностью разработана специалистами компании Bolt, которая напрямую отвечает за производство и поставку комплектующих для этой модели. Компания уже подала заявку на выдачу патента на дизайн электросамоката и уникальное решение по замене аккумуляторов.

"Запуск сервиса проката электросамокатов в Киеве стал важным шагом на пути к развитию микромобильности в Украине. Уже в первые месяцы работы новый сервис пользовался большим спросом, поэтому мы будем далее развивать это направление и в следующем году планируем перейти на использование собственных моделей электросамокатов Bolt в нескольких украинских городах", ― заявил руководитель направления проката электросамокатов Bolt в Украине Антон Милка.

Предполагается, что электросамокат нового поколения Bolt-4 прослужит до 60 месяцев. Причем эта модель полностью пригодна для вторичной переработки. Производство такого микротранспорта будет осуществляться в рамках долгосрочной стратегии "Green Plan" по снижению экологического следа компании и транспортной отрасли в целом.

Ранее компания Bolt объявила о своих планах до конца 2020 года извлечь из атмосферы больше углекислого газа, чем в нее попадает при производстве и эксплуатации электросамокатов Bolt.

Как отмечается, в настоящее время Bolt предлагает сервис по прокату электротранспорта в 45 городах 15 стран Европы. В 2021 году компания планирует запустить прокат электросамокатов и электровелосипедов более чем в 100 городах Европы.

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Напомним, компания Bolt первой в Украине запустила прокат электросамокатов. В начале августа 2020 года новый сервис появился в Киеве и вызвал активный интерес пользователей.

Как известно, услугами Bolt пользуется более 30 млн человек в 35 странах Европы и Африки. Компания предоставляет целый ряд услуг, таких как вызов автомобилей, доставка еды, курьерская доставка, прокат электросамокатов и электровелосипедов.

В Украине услуги компании Bolt доступны в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Виннице, Полтаве, Ивано-Франковске и во Львове.