В Bolt заявили, что запустят услугу проката электросамокатов во всех городах Украины

Руководитель направления по развитию шеринговых сервисов компании Bolt в Украине Антон Милка в блиц-интервью Delo.ua рассказал об экспансии электросамокатов в другие города Украины кроме Киева, о правилах пользования данным видом транспорта, автоматическом ограничении скорости, которое было установлено и прописано в меморандуме между киевской городской властью и компаниями шеринговых сервисов.

Delo.ua тезисно пересказывает беседу.

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▶️ Если говорить о Киеве, то тут есть возможность увеличить количество электросамокатов до 3 тысяч. Сейчас их от 1,5 до 2 тысяч, однако есть возможность увеличить их количество исходя из того, каким будет спрос. При этом какое-либо отсутствие инфраструктуры не должно останавливать нас как компанию развивать это направление. Также отсутствие велодорожек не останавливает пользователей передвигаться на электросамокатах, так как это альтернативный и удобный вид транспорта.

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▶️ Не столько отсутствие велодорожек, а больше в принципе надлежащей инфраструктуры является проблемой города, поскольку сейчас появилось очень много альтернативных средств передвижения по городу, для которых должна быть целая объединенная сеть дорог. Это даст возможность комфортно и безопасно передвигаться на том или ином виде транспорта.

▶️ Мы рекомендуем пользователям передвигаться по велодорожкам, так как они больше всего подходят для передвижения на электросамокате. В районах, где нет велодорожек, мы рекомендуем использовать тротуары, при этом давать возможность передвигаться пешеходам и пропускать их, сбрасывать скорость там, где это нужно, и так далее.

▶️Глобально по всей Украине мы проводим и будем проводить инструктаж для пользователей электросамокатов о безопасном передвижении на них. Также мы рассматриваем вариант проведения лекций в школах для подрастающего поколения о том, как правильно использовать электросамокаты. Также, возможно, на каких-то отдельных локациях представители компании будут на месте проводить инструктаж.

▶️ Правила использования данного транспорта и правила дорожного движения электросамокатов должны быть урегулированы на законодательном уровне. В рабочих группах мы отдельно работаем над этим вопросом, делимся опытом других стран, например, как подобные законы принимались в Эстонии, Польше, чтобы подобный закон работал и на территории Украины.

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▶️ На самокатах будет установлен ограничитель скорости, который регулирует скорость передвижения пользователя на электросамокате. То есть сам самокат не позволит ехать со скоростью более 20 км/час, при превышении дозволенной скорости автоматически будет снижаться скорость электросамоката.

▶️ Сейчас электросамокаты Bolt есть в Киеве, Львове и Одессе. Когда мы появимся в больших городах, далее начнем экспансию в маленькие города. Экспансия будет по всей Украине. Мы смотрим, какой город больше готов по инфраструктуре к запуску, туда мы заходим в первую очередь.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua