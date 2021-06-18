Транспорт 20 минут назад

Из-за высокого спроса на электровелосипеды в мире не хватает для них запчастей

Если еще год назад электробайки и электросамокаты были просто игрушками, сегодня люди массово пересаживаются на них

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Из-за высокого спроса на электробайки и электровелосипеды в мире не успевают производить достаточно количество запчастей для них. Об этом заявил сооснователь украинской компании по производству электробайков Delfast Данил Тонкопий на айти-конференции iForum 2021, которая прошла в Киеве в пятницу, 18 июня 2021 года.

"Сегодня в мире реальный дефицит запчастей для электротранспорта. Чтобы купить тормоза, я должен размещать заказ на год вперед, поскольку во всем мире скупают электровелосипеды и всем нужны запчасти", — рассказал предприниматель.

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Поэтому, по его словам, производители легкого электротранспорта в новой реальности на волне. Тонкопий уверен, что сегодня легкий электротранспорт — это предмет первой необходимости.

"Еще год назад электробайки и электросамокаты были просто игрушками, но сегодня люди массово пересаживаются на них, поскольку из-за карантинных ограничений и угрозы заражения периодически не могут перемещаться на метро и на другом общественном транспорте, а машины есть не у всех", — пояснил бизнесмен.

Он также подчеркнул, что все происходящее в мире, все глобальные проблемы в итоге напрямую отражаются и на украинском бизнесе.

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"Например, с ноября прошлого года всех постиг логистический коллапс. Прямо сейчас не работает порт Шэньчжэня, а через него проходит 30% грузооборота Китая. Это означает, что не поставляются запчасти и другие товары, а это отражается и на нас в том числе", — сообщил Тонкопий.

Напомним, ранее аналитики Deloitte заявили, что за 2020-2023 годы во всем мире могут быть проданы 130 млн электровелосипедов. Эксперты считают, что такое количество электровелосипедов на дорогах превзойдет другие электронные транспортные средства к концу следующего года.

Они прогнозируют, что электровелосипеды благодаря их удобству, устойчивости и относительно низкой стоимости могут вскоре вообще занять нишу, которую сейчас занимают автомобили. Такое увеличение продаж предполагает изменения в способах путешествий людей — за 2019-2022 годы на 1% больше людей, будут ездить на велосипеде на работу.

Источник фото: Depositphotos

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