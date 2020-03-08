Самым популярным транспортом могут стать электровелосипеды — СМИ

За 2020 — 2023 годы во всем мире могут быть проданы 130 млн электровелосипедов, сообщает The Verge.

По информации издания, за этот период на мировом рынке будет продано 130 тысяч электронных велосипедов. Как утверждают аналитики Deloitte, столько электровелосипедов на дорогах превзойдет в количестве другие электронные транспортные средства к концу следующего года.

Они прогнозируют, что E-велосипеды, благодаря их удобству, устойчивости и относительно низкой стоимости могут вскоре вообще занять нишу, которую сейчас занимают автомобили.

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Такое увеличение продаж предполагает изменения в способах в путешествий людей. Сообщается, что за 2019-2022 годы на 1% больше людей, будут ездить на велосипеде на работу.

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В издании пишут, что с 2006 по 2012 год электровелосипеды составляли менее 1% от всех ежегодных продаж велосипедов. В 2013 году во всей Европе приобрели 1,8 млн Электробайков, а в США их купили 185 тыс.

Изменения стали возможными после усовершенствования технологии литий-ионных аккумуляторных батарей, новой политике ценообразования и стремительном росте количества бензинового автотранспорта в городах.

Многие аналитики сейчас заявляют о своих ожиданиях, что продажа электронных велосипедов начнет ускоряться в течение следующих нескольких лет.

Напомним, в декабре китайская компания Xiaomi выпустила новый компактный электровелосипед Qicycle Electric стоимостью в $425.