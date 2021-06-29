В Киеве запустили седьмой по счету сервис проката электросамокатов

В Киеве начал свою работу новый сервис аренды электросамокатов под названием Jet.

Как сообщает AIN.UA, Jet — компания из Казахстана, которая создана в 2021 году. Сервис начал работать в городах Алматы и Нур-Султан. Следующей страной запуска стала Украина. После Киева сервис планируют открыть в Одессе, во Львове и в Харькове.

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Затем в планах руководства идет Грузия (оттуда родом другой сервис — Scroll).

По информации издания, сервис Jet имеет одно большое отличие от всех своих конкурентов — в нем нет платы за разблокировку. Платить нужно только за минуту — 2,5 грн за минуту.

В то же время есть и второй вариант аренды — на 12 часов или "пока не разрядится": в таком случае спишется сумма, равная объему зарядки (это около 375 грн, если самокат полностью заряжен), а платить за минуты не нужно.

В AIN.UA отмечают, что это удобно для тех, кто хочет взять самокат в аренду на весь день, хоть и не планирует ездить на нем без остановки. Однако клиент будет знать, что самокат закреплен за ним и его никто не заберет.

Зона покрытия — только правый берег Киева: центральная часть города, Подол, Печерск. В будущем компания планирует расширять число самокатов на линии и увеличивать зону покрытия.

Кроме этого, среди отличий — возможность взять до пяти самокатов из одного аккаунта и накопление бонусов.

Ранее в Киеве запустился сервис проката электросамокатов Vzhooh. Кроме него в столице также есть Zelectra, Bolt, Kiwi, Skroll и BikeNow.

Напомним, первой в Украине запустила прокат электросамокатов компания Bolt. В начале августа 2020 года новый сервис появился в Киеве и вызвал активный интерес пользователей.

Позже Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об усилении контроля за легким электротранспортом, велосипедистами и пешеходами.