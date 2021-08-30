Геращенко снова стал советником главы МВД

Бывший заместитель министра внутренних дел (2019-2021), а до того внештатный советник министра (2014) Антон Геращенко вернулся на должность советника главы МВД. Об этом свидетельствует информация на сайте Государственной пограничной службы.

Отмечается, что в этом статусе Геращенко на днях участвовал в межведомственном совещании по вопросам упорядочения земель под обустройство государственной границы.

Напомним, что Верховная Рада 15 июля уволила с должности министра внутренних дел Арсена Авакова, занимавшего этот пост более семи лет. Новым главой МВД стал Денис Монастырский, покинувший в связи с этим парламент, где возглавлял комитет по правоохранительной деятельности и входил во фракцию "Слуга народа".

21 июля Кабинет министров уволил первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, а также замминистра Татьяну Ковальчук. 4 августа правительство уволило и Геращенко. 11 августа был уволен подавший в отставку еще один соратник Авакова — начальник полиции Киева Андрей Крищенко, на эту должность перевели начальника полтавского главка полиции Ивана Выговского.

Геращенко, будучи тесно связанным с Аваковым, не занимал должностей непосредственно в МВД и даже формально был внештатным советником министра в течение лишь восьми месяцев в 2014 году. Он оставался депутатом Рады от "Народного фронта" на протяжении всего 8-го созыва парламента до конца августа 2019 года, после чего в сентябре был назначен заместителем министра.

В бытность Геращенко нардепом одним из его помощников был как раз Монастырский.