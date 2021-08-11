Полицию Киева возглавил начальник полтавского главка Выговский

Министр внутренних дел Денис Монастырский 11 августа представил полковника Ивана Выговского в качестве нового начальника Главного управления полиции в Киеве, до этого он возглавлял полицию Полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Глава МВД заявил, что от нового главы полиции Киева ожидает усиления внимания к общественной безопасности, особенно в преддверии 30-й годовщины независимости Украины.

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"Это первый вызов, который ждет вас и нас всех. И вы теперь лично, Иван Михайлович, будете нести ответственность за организацию проведения этого праздника", — сказал Монастырский.

Кроме того, министр отметил, что вопрос борьбы с преступлениями, на которые больше всего жалуются граждане, должен быть в приоритете у нового руководства.

"Это вопрос разбоев, краж транспортных средств. Нам в парламенте, совместно с руководством НПУ, удалось принять ряд законодательных актов по противодействию угону транспортных средств. Теперь хотелось бы, чтобы эти законы были четко реализованы на практике. Чтобы каждое обращение киевлян не оставалось без реакции столичной полиции", — подчеркнул глава правоохранительного ведомства.

Он также указал на необходимость обращения особого внимания столичной полиции и мелким, бытовым преступлениям.

"Для рядового киевлянина похищение у ребенка велосипеда будет более важным и весомым, чем вопрос, который замечается на уровне Главного управления. На это я направляю вас как руководителя полиции и всю команду, которая будет работать. Акцентирую ваше внимание, что вопросы противодействия коррупции будет приоритетом моей работы. Никаких поблажек людям, которые будут заниматься коррупционными схемами, не будет ни от меня, ни от главы НПУ, ни от главы полиции Киева", — заявил министр.

Монастырский поблагодарил Крищенко за более чем пять лет работы и выразил надежду, что ее лучшие традиции и принципы перейдут к новому руководству. Сам Крищенко также поблагодарил коллектив за работу и пожелал успехов своему преемнику.

В свою очередь глава Нацполиции Игорь Клименко подчеркнул, вопросы незаконного строительства, рейдерства, имущественные преступления и кражи всегда будут на контроле у руководства Нацполиции, и новый начальник ГУНП в Киеве должен обратить внимание на преодоление этих проблем.

"Хотел бы обратить внимание на железнодорожный вокзал, центральные улицы Киева, метрополитен: тысячи туристов, которые находятся там, должны быть в безопасности. Сосредоточьте усилия на этом в первую очередь на эти праздники, которые мы будем отмечать с 16 по 25 августа", — указал он.

Напомним, что должность начальника полиции Полтавской области Выговский занимал с февраля 2020 года. До этого с 2016 года занимал должность заместителя начальника Главного управления — начальника следственного управления полиции в Николаевской области, в 2015-2016 годах возглавлял Очаковский отдел полиции Николаевской области.

В правоохранительных органах Выговский с 1999 года, в 2003 году закончил Национальный университет внутренних дел.

Сообщения об отставке Крищенко появились еще 5 августа, однако в пресс-службе столичной полиции сначала их не подтверждали. 11 августа начальник киевского главка сам официально подтвердил, что подал рапорт об отставке, который был удовлетворен 10 августа.

Крищенко возглавлял полицию Киева более 5,5 лет и был одним из ближайших соратников министра внутренних дел Арсена Авакова, продержавшегося на должности более семи лет и уволенного 15 июля. Новым главой МВД стал Денис Монастырский, покинувший в связи с этим Верховную Раду, где возглавлял комитет по правоохранительной деятельности и входил во фракцию "Слуга народа".

Отметим также, что 21 июля Кабинет министров уволил первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, а также замминистра Татьяну Ковальчук. 4 августа правительство уволило еще одного заместителя главы МВД Антона Геращенко, бывшего наиболее медийной фигурой среди соратников Авакова.

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