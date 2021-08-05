Начальник киевской полиции Крищенко подал в отставку — СМИ

Заместитель главы Национальной полиции — начальник Главного управления полиции в Киеве Андрей Крищенко решил покинуть должность, написав 5 августа заявление на увольнение. Об этом сообщают Vesti.ua со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел.

Крищенко родился 5 ноября 1972 года в поселке Доманевка Николаевской области. Начал работу в органах внутренних дел в 1992 году в Горловке Донецкой области с должности милиционера патрульно-постовой службы Калининского райотдела. С 1994 по 2007 год работал сначала в горловской милиции на различных должностях в отделе по борьбе с организованной преступностью, а затем в областном управлении милиции.

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В 2003 году окончил Донецкий институт внутренних дел при Донецком национальном университете.

В 2007 году Крищенко возглавил отдел по борьбе с организованной преступностью в Артемовске (Бахмуте), в 2011 году — Знаменский горотдел милиции в Кировоградской области, а в 2013-м — УБОП Кировоградской области.

В 2014 году снова вернулся на Донбасс, в мае возглавив милицию Горловки. В июле, после потери Украиной контроля над Горловкой, президент Петр Порошенко назначил Крищенко исполняющим обязанности главы Славянской райадминистрации Донецкой области. В декабре того же года он стал начальником УБОП Донецкой области.

6 апреля 2015 года Крищенко возглавил харьковскую полицию, а уже 15 декабря того же года занял нынешнюю должность замглавы Нацполиции — начальника столичного главка, на которой пробыл, таким образом, более 5,5 лет.

Крищенко был одним из ближайших соратников министра внутренних дел Арсена Авакова, продержавшегося на должности более семи лет и уволенного 15 июля. Новым главой МВД стал Денис Монастырский, покинувший в связи с этим Верховную Раду, где возглавлял комитет по правоохранительной деятельности и входил во фракцию "Слуга народа".

21 июля Кабинет министров уволил первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, а также замминистра Татьяну Ковальчук. 4 августа правительство уволило еще одного заместителя главы МВД Антона Геращенко, бывшего наиболее медийной фигурой среди соратников Авакова.

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