В полиции Киева отрицают отставку Крищенко

В пресс-службе Главного управления полиции в Киеве отрицают отставку своего руководителя Андрея Крищенко. Об этом сообщает издание "Буквы" со ссылкой на спикера городского главка Юлию Гирдвилис.

"Нет никакой отставки. У нас руководство не изменилось. Весь руководящий состав полиции Киева, как и все районные подразделения работают в штатном режиме. Не знаю, откуда СМИ это взяли, но пока Андрей Крищенко является руководителем", — сообщила она.

Напомним, что утром 5 августа некоторые издания сообщили, что Крищенко написал заявление об отставке. Его считают одним из ближайших соратников министра внутренних дел Арсена Авакова, продержавшегося на должности более семи лет и уволенного 15 июля.

Новым главой МВД стал Денис Монастырский, покинувший в связи с этим Верховную Раду, где возглавлял комитет по правоохранительной деятельности и входил во фракцию "Слуга народа".

21 июля Кабинет министров уволил первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, а также замминистра Татьяну Ковальчук.

4 августа правительство уволило еще одного заместителя главы МВД — Антона Геращенко, бывшего наиболее медийной фигурой среди соратников Авакова.

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