"Лучшего варианта нет": глава "Слуги народа" допустил выдвижение Авакова в мэры Харькова

Глава партии "Слуга народа" и первый заместитель главы ее фракции в Верховной Раде Александр Корниенко не исключает, что бывший министр внутренних дел Арсен Аваков может стать кандидатом от этой политсилы на выборах мэра Харькова. Об этом он заявил журналистам, передает "Цензор.нет".

Корниенко отметил, что "если бы его спрашивали", он точно высказался бы в поддержку такой идеи, однако в принятии решения участвует и областная организация партии.

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"На таких выборах кандидатов выдвигают центральная и областная ячейка партии. Поэтому вам с таким вопросом нужно обратиться к главе нашей областной ячейки в Харьковской области Павлу Сушко, он может более компетентно это прокомментировать", — отметил политик.

По словам главы "Слуги народа", он может "только поставит подпись" на документе, который предоставит Сушко, либо же не поставить ее, однако подчеркнул, что если соответствующее предложение поступит, он его точно поддержит.

"Если говорить серьезно, я не вижу лучшего варианта для Харькова, чем Арсен Борисович. Это была бы окончательная точка в вопросе того Харьков — русский город или какой-то малороссийский. Это была бы окончательная точка, что Харьков — украинский город, что там патриотическая власть и что там руководит человек, который за 10 лет точно не дал оснований сомневаться в его патриотичности. И, конечно, хозяйственные качества у Арсена Борисовича тоже есть", — заявил он.

Напомним, 13 июля Арсен Аваков, который занимал должность главы МВД более семи лет — с февраля 2014 года, подал заявление об увольнении с должности, которое Верховная Рада поддержала 15 июля. Новым руководителем министерства 16 июля был назначен Денис Монастырский.

Отметим, что по данным опроса группы "Рейтинг", в рейтингах в мэрской гонке лидирует секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, опережая ближайшего соперника — экс-мэра, экс-главу ОГА и экс-нардепа Михаила Добкина в 2,5 раза.

Сами внеочередные выборы намечены на 31 октября. Они пройдут спустя более чем 10 месяцев со смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса, который переизбрался на выборах-2020, даже не участвуя в кампании лично из-за тяжелого состояния здоровья и нахождения на лечении в Германии, где в итоге и скончался.