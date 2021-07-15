Выборы в Харькове: Терехов опережает Добкина в 2,5 раза, но будет второй тур — опрос

За секретаря Харьковского горсовета, исполняющего обязанности мэра города, Игоря Терехова на грядущих мэрских выборах готовы проголосовать 42,9% горожан, определившихся со своим выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

В свою очередь за бывшего мэра Харькова (2006-2010), экс-главу Харьковской обладминистрации (2010-2014) и экс-депутата Верховной Рады (2014-2019) Михаила Добкина намерены отдать голоса 17,8%.

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За экс-главу Харьковской ОГА в 2016-2019 годах Юлию Светличную намерены проголосовать 11,3% опрошенных, за лидера партии "Наши" и экс-нардепа Евгения Мураева — 10,9%, за депутата Рады шести созывов Александра Фельдмана — 6,9%.

Также среди предложенных респондентам кандидатов 2,6% выбрали писателя Сергея Жадана, 2,3% — экс-главу ХОГА в 2019-2020 годах и ныне главу Государственной регуляторной службы Алексея Кучера, 1,9% — депутата Харьковского горсовета от Партии Шария Никиту Роженко, 1,2% — депутата горсовета от "Европейской солидарности" Олега Абрамичева, 0,3% — врача Тараса Ситенко, 2% — иного кандидата.



Тем не менее, 61% опрошенных предсказывают победу Терехова, 14% — Добкина, по 3% — Фельдмана и Светличной, 2% — Мураева, 1% — Кучера. 16% сделать прогноз затруднились.

Также харьковчан опросили на предмет того, за кого они бы не проголосовали ни в коем случае. Добкина указали 34%, Фельдмана — 27%, Кучера — 26%, Абрамичева — 22%, Роженко и Мураева — по 16%, Светличную — 15%, Жадана и Терехова — по 14%, Ситенко — 13%. Затруднившихся ответить набралось 21%.



В то же время наибольший уровень полного недоверия отмечен у Фельдмана — 41%, у Добкина он составляет 37%, у Мураева — 28%, у Светличной 26%, у Терехова — лишь 18%.



Участвовать в выборах мэра точно намерены 62% опрошенных жителей Харькова, а точно не собираются 12%. Остальные пока не могут сказать наверняка.



Напомним, что в декабре 2020 года умер мэр Харькова Геннадий Кернес, находившийся несколько месяцев на лечении в Германии. Внеочередные выборы из-за смерти Кернеса назначили на 31 октября 2021 года.

До этого, на выборах 25 октября, даже не участвуя в кампании лично, он смог переизбраться уже в первом туре, получив более 60% голосов.

9 декабря находившийся при смерти Кернес в третий раз был объявлен мэром Харькова, несмотря на то, что не приносил присягу и вообще долгое время отсутствовал в стране.

В январе Харьковская областная прокуратура открыла производство о возможной подделке электронной подписи Кернеса под представлением на избрание секретарем горсовета Игоря Терехова, в результате которого тот фактически возглавил второй по величине украинский город.