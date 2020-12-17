Умер мэр Харькова Геннадий Кернес

В ночь с 16 на 17 декабря скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Об этом в Telegram сообщил его друг бизнесмен Павел Фукс.

Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма — написал Фукс.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Напомним, 9 декабря Кернес в третий раз был объявлен мэром Харькова, несмотря на то, что он не приносил присягу и вообще долгое время отсутствует в стране из-за лечения. Он переизбрался на выборах мэра 25 октября, получив более 60% голосов.

Харьковский градоначальник не появлялся на публике с конца августа. Тогда у него был подтвержден Covid-19 и двустороннее воспаление легких.

10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали спецрейсом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

При этом, накануне Фукс заявлял, что Кернес вернется в Украину до конца года. Месяц назад первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов также заявлял, что градоначальник может вернуться ближе к Новому году.

Позднее стало известно, что состояние мэра Харькова Геннадия Кернеса, находящегося в берлинской клинике "Шарите", ухудшилось.