Политика 30 минут назад

Полиция объявила о пропаже Кернеса, но позднее удалила сообщение

Харьковские правоохранители открыли уголовное производство по поводу исчезновения городского головы, однако впоследствии удалили информации об этом со своего сайта

Геннадий Кернес. Фото: Facebook Геннадий Кернес. Фото: Facebook
Геннадий Кернес. Фото: Facebook

Полиция Харькова открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве (с пометкой "без вести пропавший") по факту исчезновения мэра города Геннадия Кернеса, однако впоследствии удалила сообщение.

Как сообщает пресс-служба полиции области, изначально полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту исчезновения городского головы.

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По информации правоохранителей, с соответствующим заявлением к ним обратился руководитель одной из общественных организаций.

"Он отметил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождение неизвестно", — сообщили в полиции.

9 ноября полиция открыла дело по части 1 статьи 115 ("Умышленное убийство") с пометкой "без вести пропавший".

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При этом, пресс-секретарь горсовета Юрий Сидоренко написал в Facebook, что местонахождение Кернеса "общеизвестно" — городской голова госпитализирован в немецкую клинику "Шарите".

"Наверняка, у полиции есть дела посерьезнее. Например, найти тех, кто отрезал головы у судьи Трофимова и его сына. Или раскрытие дела журналиста Климентьева, которому уже 10 лет. Но нет. Мы ищем человека, чье местонахождение и причины местонахождения именно там общеизвестны", — написал Сидоренко.

По его словам, Кернеса ищут "по наводке" бывшего кандидата в депутаты Харьковского горсовета Анатолия Родзинского, который ранее распространил информацию о том, что Кернес якобы перенес инсульт, в результате которого потерял способность говорить.

Впоследствии полиция Харькова удалила сообщение об исчезновении Кернеса со своего сайта.

Напомним, Харьковская городская избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего градоначальника Геннадия Кернеса

Стоит отметить, что Кернес не появлялся на публике с конца августа. Тогда у него был подтвержден Covid-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали спецрейсом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

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