Общество 20 минут назад

Состояние Кернеса резко ухудшилось: отказали почки

По словам Фукса, мэра Харькова перевели на искусственное выделение жидкостей из организма

Состояние мэра Харькова Геннадия Кернеса, находящегося в берлинской клинике "Шарите", ухудшилось. Как сообщил изданию "Страна.ua" друг мэра бизнесмен Павел Фукс, у того отказали почки.

"У него полностью отказала вторая почка. Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе (искусственном выведении продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма. — Delo.ua). На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков", — сказал он.

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Напомним, 9 декабря Кернес в третий раз был объявлен мэром Харькова, несмотря на то, что он не приносил присягу и вообще долгое время отсутствует в стране из-за лечения. Он переизбрался на выборах мэра 25 октября, получив более 60% голосов.

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Харьковский градоначальник не появлялся на публике с конца августа. Тогда у него был подтвержден Covid-19 и двустороннее воспаление легких.

10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали спецрейсом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

При этом накануне Фукс заявлял, что Кернес вернется в Украину до конца года. Месяц назад первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов также заявлял, что градоначальник может вернуться ближе к Новому году.

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