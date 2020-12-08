Политика 20 минут назад

Харьковчанам пообещали возвращение Кернеса к Новому Году

Ранее первый заместитель городского головы Игорь Терехов заявлял, что Геннадий Кернес вернется в Харьков до 20 декабря

Геннадий Кернес. Фото: Facebook Геннадий Кернес. Фото: Facebook
Геннадий Кернес. Фото: Facebook

Харьковский городской голова Геннадий Кернес планирует вернуться в Украину 30 декабря.

Об этом в Telegram-канале написал его друг, бизнесмен Павел Фукс.

Кратко и по делу в Telegram

"Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался как самочувствие... Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома", — написал Фукс.

Ранее первый заместитель городского головы Игорь Терехов на брифинге в пресс-центре политической партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков" заявлял, что Геннадий Кернес вернется в Харьков до 20 декабря.

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20 декабря должна пройти первая сессия нового горсовета. Таким образом, Кернеса не будет на первой сессии.

Напомним, Харьковская городская избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего градоначальника Геннадия Кернеса

Стоит отметить, что Кернес не появлялся на публике с конца августа. Тогда у него был подтвержден Covid-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу.

В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали спецрейсом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

В начале ноября полиция Харькова открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве (с пометкой "без вести пропавший") по факту исчезновения мэра города Геннадия Кернеса, однако впоследствии удалила сообщение.

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