Кернеса без присяги объявили мэром

9 декабря Геннадий Кернес, избранный Харьковским городским головой, получил соответствующие полномочия.

Об этом сообщила председатель Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая, которая открыла первую сессию горсовета нового созыва, передает Status Quo.

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По словам главы теризбиркома, Кернес был зарегистрирован городским головой в соответствии с результатами выборов.

Мозговая отметила, что в соответствии с законодательством, голова обязан принимать присягу лично только, если он избирается на эту должность в первый раз. Однако Геннадий Кернес уже принимал присягу харьковского городского головы 24 ноября 2010 года.

"В связи с этим он получает полномочия городского головы с этого момента", — отметила Мозговая.

Ранее бизнесмен Павел Фукс в своем Telegram-канале сообщил, что Кернес планирует вернуться в Украину 30 декабря.

Напомним, Харьковская городская избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего градоначальника Геннадия Кернеса.

Стоит отметить, что Кернес не появлялся на публике с конца августа. Тогда у него был подтвержден Covid-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу.

В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали спецрейсом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

В начале ноября полиция Харькова открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве (с пометкой "без вести пропавший") по факту исчезновения мэра города Геннадия Кернеса, однако впоследствии удалила сообщение.