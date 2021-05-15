Политика 1 час назад

В Харькове перед выборами мэра появились борды Притулы (ФОТО)

Выборы Харьковского городского головы должны состояться 31 октября 2021 года

Фото: Telegram/Макс Назаров Фото: Telegram/Макс Назаров
Фото: Telegram/Макс Назаров

В Харькове в преддверии выборов городского головы, которые должны состояться 31 октября, появились борды телеведущего Сергея Притулы.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий телеканала "Наш" Макс Назаров.

"Притула уже завесил Харьков своими бордами", — написал Назаров.

Ранее стало известно, что Верховная Рада своим постановлением №5292 назначила внеочередные выборы Харьковского городского головы на 31 октября 2021 года.

Читайте также:
Притула покинул руководство "Голоса" — СМИ

Перед этим назначить голосование не удалось из-за проблем с документами

Напомним, в начале 2021 года секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов обратился к парламенту с просьбой назначить внеочередные выборы мэра из-за смерти действующего городского головы Геннадия Кернеса.

Как сообщалось, Кернес умер 17 декабря 2020 года в немецкой клинике, где он проходил лечение от коронавируса.

На местных выборах осенью прошлого года он победил на выборах мэра Харькова в первом туре.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Германия без Меркель: как власть в ФРГ может стать "зеленой" и выгодно ли это Украине
Германия без Меркель: как власть в ФРГ может стать "зеленой" и выгодно ли это Украине
Лукашенко заявил, что готов к досрочным выборам, но только параллельно с США
Лукашенко заявил, что готов к досрочным выборам, но только параллельно с США
SkyUp разрешили летать в Тирану еще из трех украинских городов
SkyUp разрешили летать в Тирану еще из трех украинских городов
Загрузка...
Новое видео
Борис Шестопалов: Что сегодня делает бизнес более устойчивым?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Министры Криклий и Петрашко подали в отставку

  3. Атака Зеленского на Медведчука: какова роль США в этой истории и как отреагирует Россия?

  4. "Нафтогазу" и набсовету Кабмин не поставил конкретных целей, а должен был", — Павел Кухта

  5. Зеленский анонсировал "великое переселение" бывших чиновников из Конча-Заспы и Пущи-Водицы

Ивент
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Під час марафону відбудуться три панельні дискусії за участі найкращих PR-фахівців та експертів з комунікацій
Загрузка...