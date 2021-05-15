В Харькове перед выборами мэра появились борды Притулы (ФОТО)

В Харькове в преддверии выборов городского головы, которые должны состояться 31 октября, появились борды телеведущего Сергея Притулы.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий телеканала "Наш" Макс Назаров.

"Притула уже завесил Харьков своими бордами", — написал Назаров.

Ранее стало известно, что Верховная Рада своим постановлением №5292 назначила внеочередные выборы Харьковского городского головы на 31 октября 2021 года.

Перед этим назначить голосование не удалось из-за проблем с документами

Напомним, в начале 2021 года секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов обратился к парламенту с просьбой назначить внеочередные выборы мэра из-за смерти действующего городского головы Геннадия Кернеса.

Как сообщалось, Кернес умер 17 декабря 2020 года в немецкой клинике, где он проходил лечение от коронавируса.

На местных выборах осенью прошлого года он победил на выборах мэра Харькова в первом туре.