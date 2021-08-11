Политика 30 минут назад

Крищенко подтвердил факт своей отставки

Глава столичной полиции действительно решил уйти в отставку

Андрей Крищенко (в центре). Фото: Facebook Андрей Крищенко (в центре). Фото: Facebook
Андрей Крищенко (в центре). Фото: Facebook

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко подтвердил факт своей отставки.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

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"Я подал рапорт об отставке. И вчера его удовлетворили. Более пяти с половиной лет я бок о бок провел с полицейскими Киева. Это было непростое время постоянных вызовов и кризисных ситуаций, иногда трагедий и неудач и часто — успехов. Мы никогда не прятались и не отмалчивались, всегда честно и открыто через СМИ рассказывали о своей работе людям", — написал Крищенко.

По его словам,  за время его работы состоялись "тысячи массовых акций, Евровидение и финал Лиги чемпионов, раскрытие резонансных и серийных преступлений, совершенствование профессионального уровня полицейских".

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"Мы двигались вперед, поддерживали все нововведения и сами инициировали внедрение пилотных проектов, которые впоследствии распространялись на все полицейские подразделения. Мы одной командой делали все, чтобы обеспечить порядок в столице. Я постоянно хожу по улицам Киева без сопровождения или охраны и всегда общаюсь с людьми. Я верю в каждого, кто патрулирует улицы, задерживает правонарушителей или расследует преступления", — подчеркнул Крищенко.

Ранее в пресс-службе Главного управления полиции в Киеве отрицали отставку своего руководителя Андрея Крищенко.

Напомним, что утром 5 августа некоторые издания сообщили, что Крищенко написал заявление об отставке. Его считают одним из ближайших соратников министра внутренних дел Арсена Авакова, продержавшегося на должности более семи лет и уволенного 15 июля.

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Новым главой МВД стал Денис Монастырский, покинувший в связи с этим Верховную Раду, где возглавлял комитет по правоохранительной деятельности и входил во фракцию "Слуга народа".

21 июля Кабинет министров уволил первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, а также замминистра Татьяну Ковальчук.

4 августа правительство уволило еще одного заместителя главы МВД — Антона Геращенко, бывшего наиболее медийной фигурой среди соратников Авакова.

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