Глава полиции Киева Крищенко с коллегами привился CoronaVac: самочувствие у всех в норме

Первые 50 киевских полицейских, которым сделали прививку от Covid-19 китайской вакциной CoronaVac, чувствуют себя хорошо и продолжают службу.

Об этом начальник киевского главка НПУ Андрей Крищенко написал на своей странице в facebook.

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"Третьи сутки после вакцинации — чувствую себя хорошо. В субботу первые 50 полицейских сделали прививки. Лишь у троих зафиксировано кратковременное повышение температуры тела. А сегодня все, кто вакцинировался, находятся на службе", — написал Андрей Крищенко.

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Он напомнил киевлянам: массовая вакцинация необходима для коллективного иммунитета. Только так вся страна сможет скорее вернуться к нормальной жизни.

"Полицейские, которые не могут работать дистанционно и постоянно находятся в зоне риска, понимают необходимость вакцинации. Так делает весь цивилизованный мир. И даже если прививка не защитит от болезни, больницы уверяют: она будет протекать в легкой форме", — добавил глава столичной полиции.

Напомним, 17 апреля первые 50 полицейские, которые несут службу по охране общественного порядка в аэропорту "Жуляны" и на Центральном железнодорожном вокзале, прошли вакцинацию препаратом CoronaVac.