Изменения в ПДД: в Украине появятся новые дорожные знаки

С 1 ноября в Украине вступают в силу новые изменения в Правила дорожного движения (ПДД). Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.
По его словам, изменения в основном обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами Украины, которые разработаны с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах.
В частности, появятся новые дорожные знаки:
– жилая зона;
– пешеходная дорожка;
– начало населенного пункта и его окончание;
– направления поворота;
– места разрешенной остановки и стоянки;
– запрещение движения транспортных средств;
– автозаправочные/электрозарядные станции;
– место для зарядки электромобилей;
– платная дорога и ее конец;
– островок безопасности;
– диагональный пешеходный переход и другие.
Будет также внедрена новая дорожная разметка:
– для обозначения средства для замедления движения;
– выделенных мест парковки вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке;
– перед выходами с территории школ;
– для обозначения места концентрации ДТП;
– для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и так далее.
К действующей вертикальной разметке прилагается новая: желто-красная.
Билошицкий подчеркнул, что именно КУоАП изменения не коснулись, поэтому ответственность за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается такой же, что и была.
Кроме этого, изменения коснутся движения велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения, а именно:
– новое определение велосипедной дорожки;
– понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;
– права и обязанности велосипедистов будут подробно регламентироваться относительно того, как они должны действовать во время движения;
– будет регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.
Что касается велосипедистов, то административная ответственность для них также остается неизменной, а именно по статье 127 ("Нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных") КУоАП.
Напомним, на украинских дорогах с 27 августа заработало еще 20 камер видеонаблюдения "Каскад", призванных контролировать соблюдение требований правил дорожного движения в автоматическом режиме.
До этого полиция повесила уже 77 таких приборов в Киеве, Кропивницком, Харькове, Львове, Черкассах, Житомире, Чернигове, а также на трассах в Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской и Одесской областях.
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