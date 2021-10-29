Изменения в ПДД: в Украине появятся новые дорожные знаки

С 1 ноября в Украине вступают в силу новые изменения в Правила дорожного движения (ПДД). Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

По его словам, изменения в основном обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами Украины, которые разработаны с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах.

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В частности, появятся новые дорожные знаки:

– жилая зона;

– пешеходная дорожка;

– начало населенного пункта и его окончание;

– направления поворота;

– места разрешенной остановки и стоянки;

– запрещение движения транспортных средств;

– автозаправочные/электрозарядные станции;

– место для зарядки электромобилей;

– платная дорога и ее конец;

– островок безопасности;

– диагональный пешеходный переход и другие.

Будет также внедрена новая дорожная разметка:

– для обозначения средства для замедления движения;

– выделенных мест парковки вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке;

– перед выходами с территории школ;

– для обозначения места концентрации ДТП;

– для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и так далее.

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К действующей вертикальной разметке прилагается новая: желто-красная.

Билошицкий подчеркнул, что именно КУоАП изменения не коснулись, поэтому ответственность за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается такой же, что и была.

Кроме этого, изменения коснутся движения велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения, а именно:

– новое определение велосипедной дорожки;

– понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;

– права и обязанности велосипедистов будут подробно регламентироваться относительно того, как они должны действовать во время движения;

– будет регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.

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Что касается велосипедистов, то административная ответственность для них также остается неизменной, а именно по статье 127 ("Нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных") КУоАП.

Напомним, на украинских дорогах с 27 августа заработало еще 20 камер видеонаблюдения "Каскад", призванных контролировать соблюдение требований правил дорожного движения в автоматическом режиме.

До этого полиция повесила уже 77 таких приборов в Киеве, Кропивницком, Харькове, Львове, Черкассах, Житомире, Чернигове, а также на трассах в Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской и Одесской областях.