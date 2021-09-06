На украинских дорогах появятся "Фантомы" от МВД: что они будут делать

В Украине появятся полицейские автомобили скрытого патрулирования — так называемый проект "Фантом". Об этом 6 сентября 2021 года рассказал глава МВД Денис Монастырский, объясняя, какие направления и проекты будут приоритетными для ведомства в ближайшие годы.

Проект "Фантом" предусматривает контроль за соблюдением правил дорожного движения с помощью специальных автомобилей. Они выглядят как обычные авто, никаких опознавательных знаков. Пока у Патрульной полиции таких четыре: это кроссоверы Skoda Kodiaq серого цвета, закупленные в конце 2020 года.

По словам министра, автомобили "Фантом" начнут работу по окончании испытаний и после того, как пройдут соответствующую сертификацию.

В следующем году МВД планирует закупить еще 19 таких автомобилей, тем самым увеличив их количество до 23. Уже в 2023 году, говорит Монастырский, в Украине будет 110 "Фантомов".

Автомобили скрытого патрулирования будут фиксировать нарушения ПДД в транспортном потоке, контролировать скорость движения автомобилей и отслеживать местонахождение патрульных машин.

Как ранее объясняли в полиции, в такой машине будет установлен некий прибор, который сможет фиксировать правонарушения вокруг полицейского авто, в том числе нарушения скорости как в попутном направлении, так и во встречном.

Полицейский "Фантом". Фото: facebook.com/yaroslav.vus

При этом, по словам Дениса Монастырского, останавливать нарушителей "Фантомы" не будут. "Это будут передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД", — сказал он.

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Ранее в августе ряд пользователей соцсетей сообщили о том, что на дорогах Киева появились полицейские автомобили без опознавательных знаков. В частности, президент Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус на своей странице в Facebook выложил фото этих автомобилей и сообщил, что в Украине стартовала "скрытая полиция".