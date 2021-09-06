Преемник Авакова выступил против легализации короткоствола

Новый министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что он против легализации пистолетов. В то же время как соавтор нового закона об оружии (речь идет о проекте закона "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему". — Delo.ua) он поддерживает данный документ.

Об этом Монастырский заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я являюсь одним из соавторов закона об оружии и сторонником того, что такой закон необходим. Но в то же время я не сторонник легализации гладкоствольного огнестрельного оружия — собственно говоря, раздачи пистолетов", — сказал министр.

Отметим, что Монастырский ошибся, назвал пистолеты "гладкостволом". Пистолеты являются как раз нарезным огнестрельным оружием, в то время как гладкоствольное огнестрельное оружие, в частности охотничьи ружья, можно приобрести и пользоваться вполне легально.

По словам министра, уже этой осенью в Раде может пройти повторное голосование по закону об обращении с оружием. "Думаю, этой осенью мы сможем выйти на повторное голосование в Раде, и МВД однозначно будет поддерживать принятие указанного закона. Речь идет о наведении порядка в этой сфере: создании реестра законного оружия, введении нормального сервисного порядка покупки оружия и продлении разрешения на охотничье оружие", — подчеркнул Монастырский.

При этом, уверен министр, количество преступлений, совершенных с помощью незаконного оружия, "не стоит переоценивать". "По сводкам количество преступлений с использованием оружия не настолько велико, оно просто является пиковым в общественном сознании: "Где-то взорвалась граната", — говорит Монастырский.

По его мнению, бороться с незаконным оружием помогут только "профилактика и так называемые месячники добровольной сдачи оружия".

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Также, считает министр, существует серьезная проблема с посттравматическим синдромом у людей, которые вернулись из зоны боевых действий, и в МВД пока "отсутствует системная работа с ветеранами".

Напомним, Верховная Рада 4 марта 2021 года отказалась поддержать законопроекты об обращении гражданского оружия и боеприпасов, а также не смогла собрать голоса, чтобы отправить их на повторное первое чтение.