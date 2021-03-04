Политика вчера, 17:01

Рада отклонила оба законопроекта о легализации оружия

Оба документа поддержали необычно мало депутатов, причем альтернативный проект получил почти столько же голосов "против", сколько и "за

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Верховная Рада 4 марта отказалась поддержать законопроекты об обращении гражданского оружия и боеприпасов, а также отправить их на повторное первое чтение.

В частности, рекомендованный профильным комитетом по вопросам правоохранительной деятельности законопроект №4335 набрал лишь 88 голосов при необходимых 226.

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51 нардеп проголосовал против, 162 воздержались. Кроме представителей фракции "Слуга народа" голоса "за" дали только двое нардепов из группы "За будущее" и двое внефракционных, которые ранее были исключены из СН (Александр Юрченко и соавтор законопроекта Роман Иванисов). Во фракции "Оппозиционной платформы — За жизнь" голосовали "против" почти все присутствующие (15 из 16).

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Рада также не смогла направить законопроект на повторное первое чтение (за это проголосовало 209 депутатов) и даже не смогла поддержать возвращение документа авторам на доработку (за это было 214 нардепов).

Данный проект закона был внесен в парламент 6 ноября 2020 года. Его авторами значатся 44 депутата, из которых 40 представляют фракцию "Слуга народа". О содержании документа Delo.ua писало ранее.

Альтернативный же законопроект №4335-1 депутата от "Голоса" Андрея Шараскина поддержали и вовсе лишь 74 депутата. Причем "против" голосовал сразу 71 нардеп, среди которых и коллеги автора по фракции — ее лидер Ярослав Железняк, а также Инна Совсун. В СН "за" был 51 депутат, в "Голосе" — 10, в "Евросолидарности" — 8.

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Кроме того, парламент также отказался направить этот проект закона на повторное чтение — за это проголосовали лишь 173 нардепа при 226 необходимых.

В свою очередь, как сообщил на брифинге председатель комитета Рады по правоохранительной деятельности Денис Монастырский, депутаты планируют в течение месяца наработать новый законопроект об обращении гражданского оружия, передает "Интерфакс-Украина".

"Будет обязательно новый законопроект с другим названием или другим содержанием. Главное — в нем уже не будет вопроса урегулирования короткоствольного огнестрельного оружия, а будет определение видов, типов оружия, кто выдает разрешение, кто создает реестр обращения оружия. Я думаю, что он появится на протяжении ближайшего месяца", — отметил депутат.

Он также выразил уверенность, что Рада девятого созыва сможет принять такой законопроект в целом.

Кроме того, Монастырский добавил, что "вопрос огнестрельного оружия отброшен", и в этом созыве парламент больше не вернется к нему. Нардеп прогнозирует, что к вопросу об урегулировании использования короткоствольного огнестрельного оружия Рада сможет вернуться ориентировочно через три-пять лет.

Напомним также, что 2 марта глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что Национальная полиция на 10 дней приостановила оформление, выдачу разрешений и перерегистрацию разрешенных видов оружия в Украине.

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