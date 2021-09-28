Политика и экономика 50 минут назад

ЕС призвал Украину до конца года вернуть обязательный техосмотр автомобилей

Министерство инфраструктуры разработало законопроект о возвращении обязательного техосмотра еще в апреле 2021 года, однако он до сих пор не был вынесен на рассмотрение Верховной Рады

ЕС призвал Украину до конца года вернуть обязательный техосмотр автомобилей ЕС призвал Украину до конца года вернуть обязательный техосмотр автомобилей

Европейский Союз призывает Украину выполнить свое обязательство вернуть обязательный техосмотр транспортных средств до конца текущего года.

Об этом идет речь в публикации Delo.ua "Авто на ТО. Почему ЕС обеспокоен состоянием украинского транспорта больше, чем Украина".

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"Пригодность транспортных средств к эксплуатации является важной составляющей безопасности на дорогах. Поэтому Украине настоятельно рекомендуется выполнить полностью и без задержек условия Соглашения об ассоциации", — сообщили Delo.ua в представительстве Европейского Союза в Украине.

В апреле 2021 года Министерство инфраструктуры Украины обнародовало законопроект о безопасности эксплуатации колесных транспортных средств, который был разработан в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Среди прочих норм он содержит норму, согласно которой в Украине должен быть возобновлен обязательный технический осмотр автомобилей, который был отменен еще 10 лет назад для частных легковых машин по причине коррумпированности этого процесса. Однако после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС Украина обязалась вернуть эту процедуру. Согласно существующим международным договоренностям, крайний срок имплементации данной нормы — до конца 2021 года.

Законопроект Мининфраструктуры предполагает, что техосмотр будут проводить не сервисные центры МВД (как раньше это делали МРЭО), а аккредитованные испытательные лаборатории. При этом в ходе ТО будет проводиться видеофиксация, что не даст превратить процедуру в формальную торговлю талонами. В целом возвращение техосмотра призвано повысить безопасность на украинских дорогах, снизить смертность в ДТП, а также  снизить выбросы в атмосферу вредных веществ.

Однако, по состоянию на конец сентября 2021 года, законопроект до сих пор не внесен в парламент. По информации Delo.ua, в настоящее время документ находится в Кабинете министров.

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии Delo.ua отметил, что если украинские власти не успеют принять соответствующие изменения в законодательство до конца 2021 года, это может стать проблемой для украинских автомобилей, которые будут пересекать границу с Европейским Союзом.

При этом в представительстве ЕС отметили, что законодательство ЕС требует, чтобы органы государств-членов ЕС проводили испытания транспортных средств на пригодность к эксплуатации. Если автомобиль соответствует всем требованиям — он может быть участником дорожного движения. В случае же несоответствия транспортного средства техническим и экологическим нормам — ему запрещено появляться на дорогах. Такие же правила существуют и для коммерческого транспорта.

Напомним, в декабре 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий инициировал возобновление обязательного технического осмотра автомобильного транспорта.

Напомним также, в Украине регулярные технические осмотры личных транспортных средств отменили еще в августе 2011 года. На данный момент техосмотры обязаны проходить только лишь грузовики, такси, автобусы и транспортные средства, которые перевозят опасные грузы.

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