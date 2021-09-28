ЕС призвал Украину до конца года вернуть обязательный техосмотр автомобилей

Европейский Союз призывает Украину выполнить свое обязательство вернуть обязательный техосмотр транспортных средств до конца текущего года.

Об этом идет речь в публикации Delo.ua "Авто на ТО. Почему ЕС обеспокоен состоянием украинского транспорта больше, чем Украина".

"Пригодность транспортных средств к эксплуатации является важной составляющей безопасности на дорогах. Поэтому Украине настоятельно рекомендуется выполнить полностью и без задержек условия Соглашения об ассоциации", — сообщили Delo.ua в представительстве Европейского Союза в Украине.

В апреле 2021 года Министерство инфраструктуры Украины обнародовало законопроект о безопасности эксплуатации колесных транспортных средств, который был разработан в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Среди прочих норм он содержит норму, согласно которой в Украине должен быть возобновлен обязательный технический осмотр автомобилей, который был отменен еще 10 лет назад для частных легковых машин по причине коррумпированности этого процесса. Однако после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС Украина обязалась вернуть эту процедуру. Согласно существующим международным договоренностям, крайний срок имплементации данной нормы — до конца 2021 года.

Законопроект Мининфраструктуры предполагает, что техосмотр будут проводить не сервисные центры МВД (как раньше это делали МРЭО), а аккредитованные испытательные лаборатории. При этом в ходе ТО будет проводиться видеофиксация, что не даст превратить процедуру в формальную торговлю талонами. В целом возвращение техосмотра призвано повысить безопасность на украинских дорогах, снизить смертность в ДТП, а также снизить выбросы в атмосферу вредных веществ.

Однако, по состоянию на конец сентября 2021 года, законопроект до сих пор не внесен в парламент. По информации Delo.ua, в настоящее время документ находится в Кабинете министров.

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии Delo.ua отметил, что если украинские власти не успеют принять соответствующие изменения в законодательство до конца 2021 года, это может стать проблемой для украинских автомобилей, которые будут пересекать границу с Европейским Союзом.

При этом в представительстве ЕС отметили, что законодательство ЕС требует, чтобы органы государств-членов ЕС проводили испытания транспортных средств на пригодность к эксплуатации. Если автомобиль соответствует всем требованиям — он может быть участником дорожного движения. В случае же несоответствия транспортного средства техническим и экологическим нормам — ему запрещено появляться на дорогах. Такие же правила существуют и для коммерческого транспорта.

Напомним, в декабре 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий инициировал возобновление обязательного технического осмотра автомобильного транспорта.

Напомним также, в Украине регулярные технические осмотры личных транспортных средств отменили еще в августе 2011 года. На данный момент техосмотры обязаны проходить только лишь грузовики, такси, автобусы и транспортные средства, которые перевозят опасные грузы.