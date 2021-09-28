Авто на ТО. Почему ЕС обеспокоен состоянием украинского транспорта больше, чем Украина

В апреле 2021 года Министерство инфраструктуры Украины обнародовало законопроект о безопасности эксплуатации колесных транспортных средств, который был разработан в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Данный нормативный акт, по мнению разработчиков в Мининфраструктуры, должен способствовать повышению безопасности на украинских дорогах. Среди прочих норм он содержит норму, согласно которой в Украине должен быть возобновлен обязательный технический осмотр автомобилей, который был отменен еще 10 лет назад для частных легковых машин по причине коррумпированности этого процесса.

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Однако после подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским союзом мы обязались вернуть эту процедуру. Но спешить с этим не стали: вопрос очень долго откладывали и переносили, однако на горизонте "замаячил" дедлайн: крайний срок возврата обязательного техосмотра в Украине соглашением утвержден на конец 2021 года.

Если до 2022 года норма не начнет работать, для Украины и ее граждан, желающих выехать за границу на своем авто, могут наступить неприятные последствия. "Пригодность транспортных средств к эксплуатации является важной составляющей безопасности на дорогах. Поэтому Украине настоятельно рекомендуется выполнить полностью и без задержек условия Соглашения об Ассоциации", — сообщили Delo.ua в представительстве Европейского Союза в Украине.

Нужно сказать, что министерство учло ошибки прошлого: согласно нормам предлагаемого законопроекта, техосмотр будут проводить не сервисные центры МВД (как раньше это делали МРЭО), а аккредитованные испытательные лаборатории. При этом, в ходе ТО будет проводиться видеофиксация, что не даст превратить процедуру в формальную торговлю талонами. В целом, возвращение техосмотра призвано повысить безопасность на украинских дорогах, снизить смертность в ДТП, а также — снизить выбросы в атмосферу вредных веществ.

В 2020 году, согласно данным Еврокомиссии, на дорогах ЕС погибали 42 человека на 1 млн населения, что на 17% ниже показателя 2019 года. Украинская статистика выглядит намного пессимистичнее — 85 человек на 1 млн населения, что сопоставимо разве что с Румынией, которая демонстрирует худшие результаты в Еврозоне.

При всем этом по состоянию на начало сентября 2021 года, фактически за три месяца до установленного срока, законопроект до сих пор не был рассмотрен Верховной Радой, и пока что остается в "подвешенном состоянии".

"Правительством пока не внесен в Верховную Раду Украины законопроект о введении в Украине обязательного технического контроля для всех транспортных средств, а потому Комитет не получал его для рассмотрения. Действительно, в последний раз Министерством инфраструктуры как разработчиком был обнародован соответствующий законопроект для общественного обсуждения еще в апреле текущего года. Но какая актуальная на сегодня редакция этого проекта, Комитету неизвестно. Как только законопроект поступит в Комитет, он будет рассмотрен в соответствии с установленной законодательством процедурой", — отметил в комментарии Delo.ua глава парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрий Кисель.

"Это самая крупная и важная из задач по выполнению евродиректив в части транспорта. Принятие закона даст огромный прогресс в выполнении евроинтеграционной карты. Ещё с моей командой мы трижды готовили соответствующий законопроект. Но каждый раз он блокировался через разные инстанции теми, кто не заинтересован внедрять прозрачные европейские правила", — рассказал Delo.ua экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Delo.ua разбиралось, что будет, если украинские власти не успеют принять необходимые законодательные изменения в срок.

Для чего Украине обязательный техосмотр

Как уже было сказано, возврат обязательного техосмотра автомобилей предусмотрен Соглашением об ассоциации Украины с ЕС, а также Директивой 2014/45/EU. По словам бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, соответствующий законопроект начали нерешительно разрабатывать еще при президенте Петре Порошенко в 2018 году.

Омелян считает, что техосмотр должен проводиться не полицией, как это было 10 лет назад, а его должны осуществлять сертифицированные лаборатории, которые будут полностью нести ответственность за техническое состояние автомобиля после прохождения ТО.

То есть, если автомобиль попадает в ДТП и доказано, что это произошло из-за технической неисправности, которая не была устранена в ходе техосмотра, то убытки покрывает именно СТО и, соответственно, оно может быть лишено лицензии.

"Я считаю такой подход правильным, так как в последнее время в Украину ввезено очень много так называемых "евроблях". Техническое состояние этих автомобилей, мягко говоря, далекое от идеального. И вопрос экологии стоит тут не на последнем месте. Зафиксировано много случаев, когда люди на дизельных автомобилях вырезают катализаторы, и выбросы в воздух идут с ужасной концентрацией канцерогенных веществ. Это касается как грузового, так и частного транспорта", — говорит экс-министр.

При этом Омелян считает, что основные риски возврата такой нормы — коррупционные. В Мининфраструктуры отмечают, что нынешнее руководство министерства о коррупционных рисках знает и в законе предусмотрены механизмы их предотвращения.

Так, с целью недопущения случаев коррупции законопроектом предусматривается введение фото- и видеофиксации процесса техосмотра. Кроме того, каждый пункт контроля должен иметь в своем штате эксперта по проведению обязательного техосмотра. Этот эксперт будет отвечать за результаты проведенного им обязательного техосмотра, а также соблюдения процедуры его проведения. В случае нарушений, эксперт будет нести административную ответственность.

Информация о результатах проведенного обязательного техосмотра будет заноситься в специальную общегосударственную базу данных и храниться там. А по результатам испытаний будет формироваться протокол ОТК или акт несоответствия (в случае негативного результата), с возможностью его печати на бумаге.

По мнению разработчиков законопроекта, такие нормы позволят предотвратить нарушения процедуры ТО, а также в случае необходимости определить ответственных за их нарушения.

Также в Министерстве отмечают, что в законе предусмотрены санкции и для автовладельцев, которые избегают обязательного ТО. Так, согласно законопроекту, за управление транспортным средством, не прошедшим ТО, полагается штраф в размере ни много ни мало, а 1700 гривен.

Президент Ассоциации безопасности эксплуатации транспорта (АБЕТ) Дмитрий Гончарук отмечает, что в настоящее время Украине необходима полная перезагрузка обязательного технического контроля колесных транспортных средств.

"Вопрос государственного контроля за состоянием транспорта — это точно задача "со звездочкой" для евроинтеграционной политики президента Владимира Зеленского, министра Александра Кубракова и команды министерства инфраструктуры. В особенности это касается техосмотра частного легкового транспорта, который уже 10 лет не проверялся. — говорит Гончарук. — Состояние данной сферы плачевное. Сейчас действует техосмотр коммерческого транспорта, но люди не видят его результатов: маршрутки в ужасном состоянии, у грузовиков отказывают тормоза, легковые авто таксуют с треснувшими стеклами или нелегальным ГБО. Причина этому — нечестная конкуренция ценой, но не качеством, недостаточный контроль государственных органов за качеством техосмотра, а также отсутствие персональной ответственности экспертов и водителей. Дошло до того, что автомобиль сознательно стараются отвезти в ту лабораторию техосмотра, которая выдаст протокол ОТК "закрывая глаза" даже на серьезные неисправности".

По его мнению, в ходе выполнения этой задачи, необходимо, в первую очередь, превратить потерявшую актуальность процедуру в современное и эффективное средство безопасности на дороге. Видеофиксация процедуры техосмотра каждого авто, персональная ответственность эксперта за результаты проверки и автоматизированная передача данных с приборов испытательной лаборатории в общегосударственную базу данных должны исключить коррупционную составляющую и в течении двух лет действия уже сделать украинский автопарк безопаснее.

"Многие участники нашей Ассоциации инвестируют в системы видеонаблюдения в пунктах техосмотра, а после принятия парламентом соответствующего законопроекта готовы дооснастить ими свои лаборатории в кратчайшие сроки", — добавляет Дмитрий Гончарук.

Безопасность и экология

В Министерстве инфраструктуры говорят, что возврат в Украину обязательного техосмотра действительно связан с адаптацией норм украинского законодательства с требованиями нормативных актов ЕС. Однако в министерстве отмечают, что прежде всего законопроект был разработан в целях повышения безопасности перевозок, эффективности потребления ресурсов, а также — снижения вредного воздействия транспортных средств.

По открытым данным Госстата и МВД, в 2018 году на тысячу украинцев приходилось более 200 автомобилей. Вместе с тем за 2018 год было зарегистрировано около 400 тысяч транспортных средств, в 2019 году – более 650 тысяч, а в 2020 году – еще около 600 тысяч. При этом средний возраст автомобиля во владении украинца составляет от 19 до 22 лет. По результатам анализа структуры автопарка по годам выпуска, стоит отметить, что наиболее массовые авто в Украине — 2008 года выпуска.

Это влияет на безопасность дорожного движения и эксплуатации самих автомобилей, а также — на состояние окружающей среды, потому что именно автотранспорт сегодня является одним из главных загрязнителей воздуха в украинских городах, выбрасывающий в атмосферу диоксиды азота, оксиды углерода, сероводорода, а также опасные для здоровья канцерогены бензол, свинец, и опасные органические вещества формальдегид, акролеин, толуол и ксилолы.

"В Киеве до 90% всех выбросов в атмосферу формируется за счет передвижных источников, из них лишь около 4% приходится на авиационный, железнодорожный и водный транспорт. Причин такого высокого уровня загрязнения много — это высокая степень автомобилизации столицы (более 400 авто на тысячу жителей), проблемы дорожно-транспортной инфраструктуры, в частности, пассажирского транспорта, а также применение устаревших экологических требований к автомобилям", — отмечает глава Государственной экологической инспекции Денис Мальованый.

По его словам, с 1 января 2016 года в Украине для всех новых импортируемых автомобилей требуется соблюдение эко-стандарта Евро-5. При этом подержанные легковые автомобили, ввозимые из-за границы (так называемые "евробляхи"), должны отвечать экологическому стандарту Евро-2, который перестал действовать в ЕС еще в 1999 году.

По данным Ассоциации украинских автомобилестроителей "Укравтопром", в 2020 году 4 из 5 автомобилей, зарегистрированных в Украине — это подержанный и экологически устаревший транспорт. Зато в Европе действуют уже новые требования — стандарт Евро 6, внедрение которого в Украине отложили до 2025 года. Именно поэтому Киев с его многомиллионным населением и большим количеством авто периодически выходит в лидеры международных рейтингов по загрязнению воздуха.

По мнению Мальованого, проведение регулярного технического осмотра автомобиля владельцем имеет важное значение для уменьшения выбросов. Ведь транспорт с техническими повреждениями или изношенными деталями производит больше углерода.

"Если необходимость проведения техосмотра будет восстановлена, важно, чтобы экспертиза состояния автомобиля осуществлялась прозрачно, по понятным правилам и с надлежащим контролем, а не номинально, как это работало до 2011 года. Тогда это позволит гарантировать безопасность транспорта для других участников дорожного движения и для окружающей среды", — подчеркивает глава Госэкоинспекции.

Если ТО для всех автомобилей не вернут?

Европейские дипломаты отмечают, что законодательство ЕС требует, чтобы органы государств-членов ЕС проводили испытания транспортных средств на пригодность к эксплуатации. Если автомобиль соответствует всем требованиям — он может быть участником дорожного движения. В случае же несоответствия транспортного средства техническим и экологическим нормам — ему запрещено появляться на дорогах. Такие же правила существуют и для коммерческого транспорта.

В представительстве ЕС также напоминают о том, что в странах Евросоюза применяются правила Венской конвенции о дорожном движении. "Стороны обязаны допускать на свою территорию для международного движения автомобили и прицепы, которые соответствуют условиям, изложенным в главе III, и чьи водители соответствуют условиям в главе IV", — отмечают европейские дипломаты. Указанные документы описывают параметры технического состояния транспортных средств, которым они должны соответствовать для безопасного передвижения по дорогам ЕС.

В свою очередь, экс-министр Владимир Омелян отмечает, что, если украинские власти не успеют принять соответствующие изменения в законодательство до конца 2021 года, это может стать проблемой для украинских автомобилей, которые будут пересекать границу.

Техническое состояние транспорта является важной составляющей евроинтеграционного курса Украины. А, значит, рано или поздно принятие закона об обязательном контроле неизбежно.

Степан Крьока, специально для Delo.ua