Транспорт 50 минут назад

На дорогах Украины заработало еще 20 камер автофиксации нарушений (КАРТА)

В частности, сразу пять камер появилось во Львовской области

Установка камеры в Тернополе. Фото: Тернопольский горсовет Установка камеры в Тернополе. Фото: Тернопольский горсовет
Установка камеры в Тернополе. Фото: Тернопольский горсовет

На украинских дорогах с 27 августа заработало еще 20 камер видеонаблюдения "Каскад", призванных контролировать соблюдение требований правил дорожного движения в автоматическом режиме.

Как сообщает департамент патрульной полиции Нацполиции, они появились в Полтавской, Львовской, Волынской и Киевской областях, а также в городах Запорожье, Мелитополь и Кривой Рог. На всех участках, кроме одного, ограничение скорости составляет 50 км/ч.

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Волынская область:
- на 82 км+575 автодороги Н-22, в направлении Луцка,
- на 95 км+200 автодороги Н-22, в направлении Луцка,
- на 129 км+788 автодороги М-19, в направлении Ковеля,
- на 444 км+971 автодороги М-07, в направлении Любомля.

Полтавская область:
- на 155 км+696 автодороги М-03, в направлении Киева (ограничение 110 км/ч).

Львовская область:
- на 16 км+153 автодороги М-11, в направлении Львова,
- на 21 км+671 автодороги М-10, в направлении Львова,
- на 53 км+580 автодороги М-10, в направлении Краковца,
- на 528 км+459 автодороги М-06, в направлении Луцка,
- на 3 км+360 автодороги М-10-01, в направлении села Рясное-Русское.

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Киевская область:
- на 9 км+784 автодороги Р-01, в направлении Киева,
- на 9 км+994 автодороги Р-01, в направлении Обухова,
- на 3 км+441 автодороги Р-01, в направлении Киева,
- на 3 км+461 автодороги Р-01, в направлении Обухова.

Запорожье:
- улица Дом Отдыха (поворот к музею), в направлении моста Преображенского,
- улица Истомина, 125-А, в направлении Никопольского шоссе,
- ДнепроГЭС, в направлении центра города.

Мелитополь:
- проспект Богдана Хмельницького, 23 в направлении улица Седовцев.

Кривой Рог:
- улица Волгоградская, 11, в направлении улицы Марийской,
- улица Волгоградская, 13, в направлении улицы Медовой.

До этого полиция повесила уже 77 таких приборов в Киеве, Кропивницком, Харькове, Львове, Черкассах, Житомире, Чернигове, а также на трассах в Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской и Одесской областях.

Напомним, что только за первый месяц работы системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД нарушители заплатили в бюджет 31,9 млн грн штрафов.

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