Транспорт 50 минут назад

Цены на парковку в центре Киева намерены поднять более чем в 3 раза

Действующие тарифы на парковку в столице пересматриваются впервые за 12 лет

Фото: КГГА Фото: КГГА
Фото: КГГА

Киевская городская государственная администрация инициировала обсуждение новых тарифов на парковку в центре города.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что действующие тарифы в столице пересматриваются впервые за 12 лет.

"Они не менялись с 2009 года, хотя с тех пор цены изменились на все, включая оборудование, энергоносители и оплату труда", — заявил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Теперь предлагается установить тариф на парковку в центральной части города не более 35 грн/час, на прилегающих к центру территориях — не более 25 грн/час, а в спальных районах оставить стоимость парковки без изменений — в размере 5 грн/час.

"Принципиальным является решение обеспечить киевлянам бесплатную парковку ночью, в выходные и праздничные дни", — отметил Усов.

В мэрии целью такого решения назвали установление экономически обоснованных тарифов и разгрузку улиц для удобства всех участников дорожного движения.

Читайте также:
А так ли нужны Киеву и киевлянам парковки и паркинги?

"Урегулировав спрос и предложение, мы получим больше свободных мест, уменьшим пробки, а также вредные выбросы от автомобилей и сделаем центр города чистым, красивым и комфортным", — считает замглавы КГГА.

Кроме того, власти Киева предлагают изменить стоимость однодневного и месячного абонементов на парковку. Согласно проекту распоряжения, их стоимость будет определяться в зависимости от тарифа в конкретной части города и промежутка времени, на который предоставляется услуга.

При этом будут действовать значительные скидки:

- на дневной абонемент — 28% от полной стоимости;

- на месячный абонемент в центре — 50%.

В то же время в прилегающих к центру территориях и спальных районах скидки на месячные абонементы составят 60% и 40% соответственно.

Читайте также:
Локдаун закончился: парковки в Киеве вновь станут платными

Усов также рассказал, что город разработал систему электронных сервисов оплаты за парковку, что позволит очистить улицы Киева от нелегальных парковщиков.

Как известно, на данный момент водители платят за парковку в центре столицы 10 грн в час, на прилегающих территориях — 7 грн, а в спальных районах — 5 грн.

В августе 2020 года в КГГА сообщали, что в среднем ежедневно в Киеве за нарушение правил парковки эвакуируют около 300 автомобилей.

31 марта 2021 года Кабинет министров принял проект постановления об изменении правил парковки. Оно касалось и парковки на тротуарах.

Напомним, в апреле в Киеве запустили пилотный проект по автоматической фотофиксации нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспорта. 

В феврале в Киеве начали устанавливать камеры автофиксации проезда по полосе общественного транспорта. Первая такая появилась на бульваре Дружбы Народов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Эксперт: "Большая стройка" спасает Кличко, не успевшего подготовиться ко Дню Независимости
Эксперт: "Большая стройка" спасает Кличко, не успевшего подготовиться ко Дню Независимости
Расчетный центр установил новые тарифы для клиентов
Расчетный центр установил новые тарифы для клиентов
Глава Гостуризма: Ксенофобия в Украине мешает туризму из стран Персидского залива
Глава Гостуризма: Ксенофобия в Украине мешает туризму из стран Персидского залива
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  2. "ИТ-Интегратор" запускает первый в Украине аутлет официальной техники Cisco

  3. Путин рассказал, с какой целью разместил российские войска у границ Украины

  4. Украина может судиться с "Газпромом" за блокирование транзита газа из Средней Азии

  5. Росія заявила про намір відмовитися від долара. Як це вплине на курс гривні в Україні

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...