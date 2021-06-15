Цены на парковку в центре Киева намерены поднять более чем в 3 раза

Киевская городская государственная администрация инициировала обсуждение новых тарифов на парковку в центре города.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Указано, что действующие тарифы в столице пересматриваются впервые за 12 лет.

"Они не менялись с 2009 года, хотя с тех пор цены изменились на все, включая оборудование, энергоносители и оплату труда", — заявил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Теперь предлагается установить тариф на парковку в центральной части города не более 35 грн/час, на прилегающих к центру территориях — не более 25 грн/час, а в спальных районах оставить стоимость парковки без изменений — в размере 5 грн/час.

"Принципиальным является решение обеспечить киевлянам бесплатную парковку ночью, в выходные и праздничные дни", — отметил Усов.

В мэрии целью такого решения назвали установление экономически обоснованных тарифов и разгрузку улиц для удобства всех участников дорожного движения.

"Урегулировав спрос и предложение, мы получим больше свободных мест, уменьшим пробки, а также вредные выбросы от автомобилей и сделаем центр города чистым, красивым и комфортным", — считает замглавы КГГА.

Кроме того, власти Киева предлагают изменить стоимость однодневного и месячного абонементов на парковку. Согласно проекту распоряжения, их стоимость будет определяться в зависимости от тарифа в конкретной части города и промежутка времени, на который предоставляется услуга.

При этом будут действовать значительные скидки:

- на дневной абонемент — 28% от полной стоимости;

- на месячный абонемент в центре — 50%.

В то же время в прилегающих к центру территориях и спальных районах скидки на месячные абонементы составят 60% и 40% соответственно.

Усов также рассказал, что город разработал систему электронных сервисов оплаты за парковку, что позволит очистить улицы Киева от нелегальных парковщиков.

Как известно, на данный момент водители платят за парковку в центре столицы 10 грн в час, на прилегающих территориях — 7 грн, а в спальных районах — 5 грн.

В августе 2020 года в КГГА сообщали, что в среднем ежедневно в Киеве за нарушение правил парковки эвакуируют около 300 автомобилей.

31 марта 2021 года Кабинет министров принял проект постановления об изменении правил парковки. Оно касалось и парковки на тротуарах.

Напомним, в апреле в Киеве запустили пилотный проект по автоматической фотофиксации нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспорта.

В феврале в Киеве начали устанавливать камеры автофиксации проезда по полосе общественного транспорта. Первая такая появилась на бульваре Дружбы Народов.