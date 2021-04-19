Общество 1 час назад

В Киеве запустили пилотный проект по автофиксации нарушений правил парковки (ФОТО)

На столичной Бессарабке поставили восемь устройств для фотофиксации нарушений и 12 датчиков на паркоместах

Фото: Facebook-страница Александра Густелева
Фото: Facebook-страница Александра Густелева
Фото: Facebook-страница Александра Густелева
Фото: Facebook-страница Александра Густелева
Фото: Facebook-страница Александра Густелева
Фото: Facebook-страница Александра Густелева
Фото: Facebook-страница Александра Густелева
Фото: Facebook-страница Александра Густелева
Фото: Facebook-страница Александра Густелева
Фото: Facebook-страница Александра Густелева
Фото: Facebook-страница Александра Густелева
Фото: Facebook-страница Александра Густелева

В Киеве запустили пилотный проект по автоматической фотофиксации нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспорта. Как сообщил на своей странице в Facebook заместитель главы Киевгорадминистрации Александр Густелев, система будет работать в течение 60 дней на улице Бассейной.

Проект реализуется совместно с компанией Municipality Parking Services. Для его реализации уже установлены все необходимые технические устройства — восемь устройств для фотофиксации нарушений, шесть платежных терминалов с тремя камерами в каждом и 12 сенсорных датчиков, которые вмонтированы в места для парковки.

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"Установленные камеры охватывают всю парковку. Важно, что все факты нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств будут фиксироваться в автоматическом режиме, без дополнительного привлечения инспекторов по парковке", — подчеркнул чиновник.

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Камеры и сенсорные устройства будут фиксировать момент остановки транспорта и время его нахождения на парковке, номерные знаки автомобиля и не происходит ли нарушение правил дорожного движения.

По словам Густелева, в случае успешной реализации пилотного проекта будет рассматриваться возможность постепенного внедрения этой системы на других парковочных площадках города.

Отметим также, что в феврале в Киеве начали устанавливать камеры автофиксации проезда по полосе общественного транспорта. Первая такая появилась на бульваре Дружбы Народов.

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