В Киеве заработала камера фиксации незаконной езды по полосе общественного транспорта

В Киеве запустили первую камеру системы автофиксации нарушений правил дорожного движения, которая фиксирует факт пересечения полосы общественного транспорта.

Как сообщается на Facebook-странице "Штрафи UA", только за первый день работы камера зафиксировала более тысячи таких нарушений.

Камера запущена в тестовом режиме, поэтому пока штрафы выписывать не будут.

"Впрочем, через определенный период эту функциональность все же запустят официально, водителям придется внимательнее относиться к разметке и активнее оставлять полосу во время перестроений", — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения теперь распознает и автомобили на иностранной регистрации ("евробляхи").

В частности, нарушения ПДД водителями таких авто в Украине начали фиксировать с 19 ноября.

Напомним, 3 октября 2018 года Кабмин расширил список разрешенных к применению для контроля безопасности дорожного движения технических средств — теперь можно использовать средства определения пространственно-временных координат транспортного средства, а также средства с функцией фото- и видеофиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме.

Еще в ноябре 2017 года глава МВД Арсен Аваков представил на спецзаседании Кабмина законодательные предложения, разработанные МВД в сфере безопасности движения.