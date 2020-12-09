Транспорт 1 час назад

В Киеве заработала камера фиксации незаконной езды по полосе общественного транспорта

Камера запущена в тестовом режиме, поэтому пока штрафы выписывать не будут

Фото: Facebook/Штрафи UA Фото: Facebook/Штрафи UA
Фото: Facebook/Штрафи UA

В Киеве запустили первую камеру системы автофиксации нарушений правил дорожного движения, которая фиксирует факт пересечения полосы общественного транспорта.

Как сообщается на Facebook-странице "Штрафи UA", только за первый день работы камера зафиксировала более тысячи таких нарушений.

Кратко и по делу в Telegram

Камера запущена в тестовом режиме, поэтому пока штрафы выписывать не будут.

"Впрочем, через определенный период эту функциональность все же запустят официально, водителям придется внимательнее относиться к разметке и активнее оставлять полосу во время перестроений", — говорится в сообщении.

Читайте также:
В Киеве движением на дорогах будет управлять искусственный интеллект

Ранее стало известно, что система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения теперь распознает и автомобили на иностранной регистрации ("евробляхи").

В частности, нарушения ПДД водителями таких авто в Украине начали фиксировать с 19 ноября.

Напомним, 3 октября 2018 года Кабмин расширил список разрешенных к применению для контроля безопасности дорожного движения технических средств — теперь можно использовать средства определения пространственно-временных координат транспортного средства, а также средства с функцией фото- и видеофиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме. 

Еще в ноябре 2017 года глава МВД Арсен Аваков представил на спецзаседании Кабмина законодательные предложения, разработанные МВД в сфере безопасности движения.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Wizz Air в декабре планирует возобновить рейсы из Украины в 10 стран
Wizz Air в декабре планирует возобновить рейсы из Украины в 10 стран
В Украине планируют создать электронную платформу для контейнерных перевозок
В Украине планируют создать электронную платформу для контейнерных перевозок
МАУ просит помощи: денег нет, 140 пилотов хотят уволить, а остальным грозит потеря прав
МАУ просит помощи: денег нет, 140 пилотов хотят уволить, а остальным грозит потеря прав
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. МАУ просит помощи: денег нет, 140 пилотов хотят уволить, а остальным грозит потеря прав

  2. В России заявили, что украинский завод уже наладил выпуск вакцины "Спутник V" (Обновлено)

  3. Украина побила абсолютный рекорд по экспорту меда

  4. К Новому году "Укрзализныця" запускает еще три дополнительных поезда

  5. Лучшие GR-менеджеры Украины по версии "ТОП-100. Рейтинги крупнейших"

Ивент
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
В этом обзоре — принципы женского бизнеса, инструменты переговоров, пошаговая инструкция построения личного бренда и правила осознанной красоты
Загрузка...