В Украине система автофиксации нарушений на дорогах начала штрафовать водителей "евроблях"

Система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения теперь распознает и автомобили на иностранной регистрации ("евробляхи").

В частности, нарушения ПДД водителями таких авто в Украине начали фиксировать с 19 ноября, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

По его словам, со вчерашнего дня иностранцы на своих авто и граждане Украины на "евробляхах" начали нести ответственность за превышение скорости и нарушение других ПДД. Он также объяснил, как это будет работать.

"Пограничник при въезде авто на номерах иностранной регистрации вносит в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулем. Далее, если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически находит данные нарушителя, взяв их из базы данных ГПСУ", — отметил Геращенко.

Указано, что система уже зафиксировала несколько таких нарушений.

Как отмечается, штрафы за нарушение ПДД будут оплачиваться на границе, при выезде из Украины. Причем при отказе оплатить штраф водителю запретят въезд в страну.

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Более того, если владелец "евробляхи" гражданин Украины откажется оплатить штраф, то документы передадут по общей процедуре для ареста имущества или банковских счетов.

Ранее сообщалось, что в полицейских машинах установят приборы фиксации скорости движения.

Напомним, система автофиксации была запущена в Киеве 1 июня 2020 года.