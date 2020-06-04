А так ли нужны Киеву и киевлянам парковки и паркинги?

Еще в начале 2010 годов в Киеве была утверждена программа перехватывающих парковок — планировалось, что столицу покроет целая сеть из почти 30 парковок, расположенных на относительных окраинах города рядом с метро или развязками. По прошествии 10 лет имеем 6 перехватывающих парковок на 649 мест. Похоже на сеть? Не очень, особенно если учесть, что парковка среднестатистического крупного ТРЦ рассчитана на около 1000 мест.

При чем тут ТРЦ? Та самая первая городская программа предусматривала, что перехватывающие парковки будут находиться не только на коммунальной земле, но и на территории частных девелоперских проектов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В то время мы как раз развивали проект рядом с одной из таких локаций, поэтому такая программа сотрудничества была очень интересна. Наша бизнес-модель предполагала, что паркинг будет использоваться сразу в четырёх форматах: дневной для посетителей ТРЦ, ночной и круглосуточный для "постоянных клиентов" и стандартный перехватывающий.

Какой формат сотрудничества был возможен?

1. Делить инвестиции и прибыль с городом.

2. Строить все "за свои", а для части паркинга — оперирование и последующую прибыль полностью отдать городу, взамен — "плюшки" в виде сетей, транспортных развязок, уменьшение долевого участия.

Учитывая, что в Киеве сегодня работает аж 6 перехватывающих парковок, очевидно, что дальше разговоров и меморандумов дело не сдвинулось. Казалось бы, европейский опыт, когда человек оставляет машину на перехватывающем паркинге и дальше пересаживается на общественный транспорт — очень правильный и удобный.

Но в Украине свои реалии и замкнутый круг — нет адекватного общественного транспорта, а значит люди будут продолжать пользоваться своим авто, нет перехватывающих парковок — приходится ехать через весь город. При том, что желающих пользоваться форматом перехватывающего паркинга очень даже немало.

При этом в самом центре, пожалуй, самая грустная ситуация и даже растущее количество эвакуаторов и проштрафившихся не способны повлиять на ситуацию. В Украине есть компания, которая производит механизированные паркинги — те самые похожие на конструктор-лего, занимающие минимум места, но способные разгрузить город. Видели хоть один такой коммунальный? Нет, конечно. Столичная земля слишком дорога для таких изысков, а чиновники слишком несговорчивы.

Как паркуются у дома?

В прошлом году наши аналитики провели исследование, насколько столичные ЖК обеспечены паркоместами. В среднем по всему Киеву обеспеченность паркоместами составила 0,59, то есть на каждые две квартиры приходится по одному паркоместу. Эти цифры отображают специфику только тех комплексов, которые указали данные о парковках, а это чуть менее 170, поэтому реальное покрытие паркоместами можно оценить не более 0,35, а то и 0,3 паркоместа на одну квартиру.

Застройщик, который заботится о комфорте своих покупателей, всегда строит паркинг — но не всегда в первую очередь, а после заселения критической массы жильцов и выхода проекта на финальную стадию реализации. Акцентирую внимание: именно заботится о жильцах, а не зарабатывает на них. Потому что, если это не паркоместо в центре, оно продаётся фактически по себестоимости. И пока сами жильцы не будут готовы оплачивать свой комфорт, девелоперы не будут и не смогут предоставить больше паркингов.

Что не теряет своей популярности, так это плоские парковки, особенно в жилых микрорайонах — во-первых, они достаточно недорогие, во-вторых, местные "гангстеры" стимулируют жителей не держать свои авто на улице.

Почему в Киеве никому не нужны паркинги

Количество брошенных машин на бровке ясно дает понять, что украинцы не хотят платить за парковку ни 30, ни 20, ни даже 10 грн в час. Особо наглые продолжают это делать, даже после встречи с эвакуатором и достаточно сложной процедурой возврата авто. "Парковался и буду парковать", — вот их девиз. Соответственно платные паркинги простаивают. Так зачем, скажите мне, инвестору вкладывать в них свои деньги? Ведь он же инвестор, а не меценат.

Такое ощущение, что городские власти рассматривают только модель, по которой инвестор самостоятельно построит паркинг и будет на этом зарабатывать. Но я не знаю таких инвесторов, которые захотят закопать миллионы долларов, чтобы потом зарабатывать 30 грн в час в лучшем случае.

Если город все-таки ждет, что в эту нишу придет частный инвестор, то он должен привлечь его бенефитами: помощью с подведением сетей, целевыми кредитами, повышением штрафов за неправильную парковку. Пока что смельчаков не наблюдается, но я верю, что такие проекты возможны и уже в скором будущем у нас найдутся инвесторы, которые смогут построить на этом системный бизнес с перспективой фондирования.

Вся Европа паркуется на парковках или паркингах — и неважно насколько это древний, архитектурно ценный, большой или маленький город. Для них это норма. Да, себестоимость такого строительства стоит безумных денег, но они понимают, что город для людей, а не для машин, и по тротуарам нужно гулять, а не с трудом обходить запаркованные авто.