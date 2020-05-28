Владелец может сообщить, кто водит его авто: тот будет получать штрафы автофиксации — МВД

Владелец автомобиля может сообщить полиции, кто на данный момент водит его авто, и тогда тот (надлежащий пользователь), в случае нарушения правил дорожного движения, будет получать штрафы автофиксации.

Об этом говорится в разъяснении Министерства внутренних дел на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.

В частности, в ведомстве пояснили, как можно назначить надлежащего пользователя онлайн.

По информации МВД, надлежащий пользователь — это лицо, которое на законных основаниях пользуется транспортным средством, которое ему не принадлежит.

"Возможность указывать надлежащего пользователя транспортного средства (ТС) пригодится автомобилистам в связи с введением новых правил и налаживанием системы фото- и видеофиксации и парковки. Ведь нести ответственность за свое поведение на дороге должен непосредственно водитель авто, а не его собственник (получать уведомления о новых штрафах, платить их и так далее)", — говорится в сообщении.

Указано, что заказчиком услуги может быть физическое или юридическое лицо, желающее стать должным пользователем. Для этого необходимо:

1) Авторизироваться в Электронном кабинете водителя с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП, ранее ЭЦП), BankID или MobileID.

2) Выбрать из списка услугу "Управление надлежащим пользователем".

3) Ввести VIN-код автомобиля, должным пользователем которого лицо хочет стать, и проверить правильность деперсонифицированной информации об автомобиле, которую выдаст система.

4) Выбрать основание надлежащего пользования:

- договоренность с владельцем;

- доверенность на право пользования ТС;

- договор аренды, найма или займа;

- договор финансового или оперативного лизинга.

5) Ввести e-mail и телефон владельца авто.

6) Проверить свои данные и при необходимости прикрепить скан-копию доверенности или договора, являющихся основанием надлежащего пользования.

7) Подписать созданную заявку с помощью квалифицированной электронной подписи.

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Следующим этапом, как информировали в Главном сервисном центре МВД, является получение письма владельцем со ссылкой на онлайн-заявление лица, которое назначается должным пользователем.

"Для успешного завершения процедуры владелец авто должен перейти по ссылке и дать согласие на это назначение. Если основанием для назначения является лишь договоренность, владелец автомобиля должен подписать заявление с помощью кликов. После этого лицо, заказавшее услугу надлежащего пользователя, может видеть статус подтверждения заявки в электронном Кабинете водителя", — отметили в ведомстве.

При этом там добавили, что полный цикл предоставления услуги онлайн происходит в течение одного рабочего дня.

Известно, что электронная услуга "Управление надлежащим пользователем" доступна для физических и юридических лиц и является бесплатной. На одно транспортное средство может быть назначен только один надлежащий пользователь. Удаление назначенного надлежащего пользователя возможно владельцем ТС — по поданному заявлению или автоматически, в случае окончания срока, на который был назначен надлежащий пользователь.

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При этом стать должным пользователем может только лицо, имеющее национальное водительское удостоверение или удостоверение водителя иностранного государства, которое соответствует требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года.

В случаях, если основанием надлежащего пользования является оформление на лицо временного регистрационного талона или назначение работника должным пользователем непосредственно руководителем юридического лица, услуга предоставляется только в территориальных сервисных центрах МВД и при условии присутствия владельца ТС и лица, планирующего стать должным пользователем.

Напомним, ранее запуск системы фото- и видеофиксации превышения скорости на дорогах Киева отложили до 1 июня.