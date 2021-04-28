Локдаун закончился: парковки в Киеве вновь станут платными

В Киеве после ослабления карантина по коронавирусу парковки для транспорта вновь станут платными.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 28 апреля 2021 года.

Известно, что на время локдауна плата за парковку автомобилей в столице была отменена.

"После ослабления ограничений автовладельцы смогут оплачивать парковку через приложение и не нарушать правила, оставляя машину бесплатно. А инспекторы смогут быстро и автоматически фиксировать выявленные нарушения", — заявил столичный мэр.

По его словам, в Киеве наблюдается положительная тенденция по уменьшению нарушений правил парковки.

"Развитию культуры парковки в столице способствовала внедренная политика эвакуации, направленная, прежде всего, на безопасность и комфорт киевлян — как на дорогах, так и на тротуарах", — подчеркнул Кличко.

Напомним, с 5 апреля решением столичных властей в Киеве была отменена плата за парковку.

Ранее сообщалось, что Киев может выйти из "красной" зоны с 1 мая.

Кроме того, 27 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев станет следующим регионом, который выйдет из "красной" зоны карантина.