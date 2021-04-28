Транспорт 1 час назад

Локдаун закончился: парковки в Киеве вновь станут платными

В КГГА видят положительную тенденцию по уменьшению нарушений правил парковки в Киеве

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В Киеве после ослабления карантина по коронавирусу парковки для транспорта вновь станут платными.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 28 апреля 2021 года.

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Известно, что на время локдауна плата за парковку автомобилей в столице была отменена.

"После ослабления ограничений автовладельцы смогут оплачивать парковку через приложение и не нарушать правила, оставляя машину бесплатно. А инспекторы смогут быстро и автоматически фиксировать выявленные нарушения", — заявил столичный мэр.

По его словам, в Киеве наблюдается положительная тенденция по уменьшению нарушений правил парковки.

"Развитию культуры парковки в столице способствовала внедренная политика эвакуации, направленная, прежде всего, на безопасность и комфорт киевлян — как на дорогах, так и на тротуарах", — подчеркнул Кличко.

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Напомним, с 5 апреля решением столичных властей в Киеве была отменена плата за парковку.

Ранее сообщалось, что Киев может выйти из "красной" зоны с 1 мая.

Кроме того, 27 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев станет следующим регионом, который выйдет из "красной" зоны карантина.

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