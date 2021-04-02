Транспорт 40 минут назад

В Киеве с 5 апреля отменяют плату за парковку на коммунальных площадках

Столичные власти не будут собирать плату за парковку в условиях локдауна

Фото: Киевпарктранссервис Фото: Киевпарктранссервис
Фото: Киевпарктранссервис

В Киеве с начала следующей недели будет отменена плата за парковку на коммунальных стоянках. Об этом сообщил в ходе видеообращения 2 апреля мэр Киева Виталий Кличко.

"С 5 апреля до завершения действия жестких ограничений владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках КП "Киевпарктранссервис", — сообщил он.

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Глава горадминистрации также намерен вынести на заседание горсовета проект решения об уменьшении в период карантина размера паевого участия владельцев площадок для питания с 50% до 1 грн.

Кроме того, по словам мэра, планируется уменьшить вдвое плату за размещение внешней рекламы на коммунальном транспорте, что призвано помочь бизнесу в условиях локдауна.

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Кличко добавил, что осознает, что город недополучит значительные средства от таких решений, но это поможет и бизнесу, и людям пережить сложившуюся ситуацию.

Напомним, что в декабре власти Киева снизили упомянутую плату для владельцев киосков быстрого питания вдвое на период карантина, Однако в случае невозможности использования арендуемых объектов на указанный период была введена плата в размере 1 грн.

Судя по всему, анонсированное Кличко новое решение касается автоматического установления такой платы в 1 грн без необходимости на данный момент официально уведомлять балансодержателя о невозможности работы при локдауне.

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