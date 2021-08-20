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На украинских дорогах заработали еще 17 систем фото- и видеофиксации: полный список

Камеры появились на автодорогах Житомирской, Одесской и Черниговской областей, а также в Чернигове, Черкассах, Житомире и во Львове

Фото: Michał Jakubowski / Unsplash Фото: Michał Jakubowski / Unsplash
Фото: Michał Jakubowski / Unsplash

На дорогах Украины с 20 августа заработают еще семнадцать комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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В МВД отметили, что камеры появились на автодорогах Житомирской, Одесской и Черниговской областей, а также в Чернигове, Черкассах, Житомире и во Львове.

Так, в Житомирской области они заработают на 174 км+600 автодороги М-06 по направлению в Киев, на 127 км+246 автодороги М-06 по направлению в Киеве и на 230 км+853 автодороги М-06 по направлению в Ровно. На всех трех участках ограничение скорости составит 110 км/ч.

В Черниговской области камеры появится на 113 км+864 автодороги М-01 по направлению в Киев, и здесь ограничение скорости составит 50 км/ч. В Одесской области — на 465 км+483 автодороги М-05 по направлению в Киев (ограничение скорости — 110 км/ч).

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Что касается других регионов, то фотофиксация появится в следующих пунктах.

Житомир:

Чудновский мост, по направлению ул. Леха Качинского (ограничение скорости 50 км/ч);

Чудновский мост, по направлению ул. Радивиловская (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Победы,86, по направлению ул. Николая Сциборского (ограничение скорости 50 км/ч).

Львов:

ул. Хуторовка, 8, по направлению ул. Стрыйская (ограничение скорости 50 км/ч);

Ул. Владимира Великого, 18, по направлению ул. Стрыйская (ограничение скорости 50 км/ч).

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Черкассы:

проспект Химиков, 30, по направлению ул. Вячеслава Галвы (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Благовестная, 341/40, по направлению ул. Крываловская (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Благовестная, 36/47, по направлению ул. Грушевского (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Надпольная, 208, по направлению ул. Ивана Франка (ограничение скорости 50 км/ч).

Чернигов:

ул. Рокосовского, 12, корп.2, по направлению ул. Защитников Украины (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Мира, 296, по направлению ул. Владимира Дрозда (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Мира, 241-а, по направлению ул. Летной (ограничение скорости 50 км/ч).

Отметим, что на дорогах Украины уже установлены 60 таких приборов в Киеве, Кропивницком, Харькове, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской и Николаевской областях.

Напомним, что только за первый месяц работы системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения нарушители уже заплатили в бюджет 31,9 млн грн штрафов.

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