Вовремя оплатить штраф: появилось IT-решение для компаний, чьи сотрудники нарушили ПДД

Активисты Штрафы UA запустили новое решение для контроля за нарушителями ПДД и своевременной уплаты штрафов для бизнеса. Сервис позволяет украинским компаниям видеть все штрафы и данные своих водителей, которые их получили, в едином месте.

Управление штрафами занимает меньше времени, а процесс уплаты значительно ускоряется. Компании, которые не имеют автоматизированной системы уплаты штрафов, сегодня в среднем теряют до 120 тысяч грн в год, утверждают в Штрафы UA. "С помощью данного решения в течение двух недель возможно проанализировать, какой вклад компания делает в общее состояние безопасности дорожного движения в Украине и начать работать над уровнем культуры безопасного поведения на дороге", — говорится в сообщении компании.

В Украине на сегодня примерно 12 900 компаний с автопарком. Значительная часть из них имеет более 10 машин в пользовании. Данные по автоштрафам нужно собирать из множества источников. К процессу необходимо привлекать директора и менеджеров, которые отрываются от основной работы. По словам Дениса Дмитрова, эксперта по безопасности дорожного движения, активиста и основателя сервиса Штрафы UA, для того, чтобы контролировать своевременную уплату штрафов в среднем тратится 76 часов в месяц с привлечением до 5 сотрудников, включая директора компании.

Другой важный аспект, который является критическим для бизнеса — законодательство, регулирующее вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения. Сегодня в этой сфере происходят кардинальные реформы. Государство внедряет новые правовые нормы и цифровые технологии. Компаниям, которые используют автопарки, нужно оперативно реагировать на эти изменения. Однако очень часто эти вопросы остаются без внимания, из-за чего вследствие санкций, которые применяет Государственная исполнительная служба в отношении предприятия, останавливаются бизнес-процессы, страдает репутация компании.

"Согласно закону на недобросовестных нарушителей открываются исполнительные производства. Штраф должен быть уплачен в течение 30 дней с момента вступления постановления в законную силу. Согласно 279-1 КУоАП это происходит не только в случае вручения или в случае отказа в получении, но и возвращении постановления, как врученного. То есть нарушитель может даже не знать о существовании постановления. Так что если деньги на счет Государственного казначейства Украины поступают на 31-й день, или даже вечером 30-го дня, то Национальная полиция передает информацию о нарушителе в Государственную исполнительную службу, которая открывает на него исполнительное производство. В течение месяца ДВС накладывает санкции: арест банковских счетов директора компании, арест и объявление авто в розыск, исполнительный лист на взыскание по зарплате на работу. В частности, многие директора уже столкнулись с арестом личного банковского счета в силу того, что наемный работник оставил служебный автомобиль в неположенном месте", — говорит Виктор Низовцев, заместитель директора департамента — начальник управления безопасности и качества города департамента правового обеспечения Запорожского городского совета.

Все это приводит к финансовым потерям для бизнеса:

Одна из крупнейших FMCG компаний в Украине (автопарк — около 325 автомобилей) столкнулась с исполнительным производством на директора — был арестован личный счет руководителя.

Директор не получил постановление вовремя и не знал о нарушениях. Просроченный штраф отправили в исполнительную службу. Пока его погашали в течение пяти дней, была заблокирована возможность регистрировать новые транспортные средства. Клиенты не могли перерегистрировать на себя выкупленные машины.

Компания с небольшим автопарком (20 автомобилей) продала три машины. Через четыре месяца директору пришлось уплатить шесть штрафов по этим транспортным средствам. Оказалось, что нарушения были совершены до продажи, а постановления составлены после (по закону на это отводится до 60 дней). Цена незнания — 5000 грн. Со скидкой можно было обойтись суммой 765 грн.

"Для сервиса Штрафы UA формирование культуры вождения и повышение безопасности на дорогах Украины всегда было главной целью. Поэтому мы разработали решение, которое поможет бизнесу стать более ответственным и более эффективно контролировать уплату и нарушителей ПДД. Ведь согласно приоритету устойчивого развития ООН по безопасности дорожного движения к 2030 году государства должны принять меры, чтобы снизить количество людей, погибающих в авариях. На сегодня мы уже можем обеспечить украинские компании удобным инструментом, который позволяет анализировать статистику и принимать решения, которые помогут компаниям нести меньшие затраты и внедрять культуру сознательного вождения среди работников", — говорит Денис Дмитров, основатель сервиса Штрафы UA.

Итак IT-Решения Штрафы UA для бизнеса позволяет:

свести все имеющиеся машины автопарка и водителей в единую электронную базу,

получить актуальный список штрафов из разных источников (не только штрафы с камер, но и от патрульных и парковщиков),

контролировать наличие штрафов по каждому водителю, а также отслеживать статус погашения,

платить 100% штрафов с 50% скидкой,

кастомизировать сервис под нужды конкретного бизнеса,

сохранять все квитанции об уплате штрафов в одном месте.

"В целом, разработанный сервис является полным комплексом администрирования штрафов ПДД — от информирования, оплаты и до погашения. Руководство может получить с помощью единой Панели управления (дашборда) статистику нарушений по всей компании, что позволяет формировать и оценивать культуру вождения. Также добавлю, что команда Штрафы UA для бизнеса обеспечивает пользователей поддержкой 24/7 по любым сложным вопросам, связанных со штрафами", — отмечает Таисия Юрздицкая, руководительница Штрафы UA для бизнеса.

Веб-решение можно открыть с компьютера или мобильного устройства. Как им пользоваться?

Скачать список транспортных средств (ТС) из файла или добавить несколько авто вручную, используя номер ТС и техпаспорт.

Узнать о статусах текущих штрафов ("оплачено", "погашено") или оплатить новые.

Настроить отправку сообщений о штрафах водителям или загрузить все данные о нарушениях в электронную таблицу.

С помощью дашборда отслеживать ключевые показатели по уплате штрафов за месяц или за год. Сравнить эффективность уплаты штрафов со скидкой до и после подключения к сервису.

"В нашем парке было более 1200 машин, когда мы начали контролировать штрафы в ручном режиме. На это уходило очень много времени, в процессе администрирования был задействован лично директор компании, а также менеджеры. Поскольку это требовало очень много ресурсов, мы поняли, что нужно автоматизированное решение. Тестовую версию Штрафы UA для бизнеса развернули практически за 1 месяц. После загрузки автопарка мы увидели большое количество штрафов и начали искать ответственных за эти нарушения, чтобы получить с них уплату. В то же время занимались настройкой кабинета пользователя с учетом наших пожеланий. Сейчас на весь автопарк у нас расходуется 11 часов в месяц, то есть в 7 раз меньше, чем было раньше. Мы подсчитали что обслуживание одной машины нам стоит всего тридцать копеек в день", — рассказывает Светлана Москаленко, начальница отдела регистрации объектов лизинга компании "Альфа-Лизинг Украина".

Сервис Штрафы UA для бизнеса призывает компании проверить и оценить культуру безопасности вождения на предприятии бесплатно в течение двух недель, обратившись по ссылке https://b2b.shtrafy.ua/. Это позволяет проанализировать, какой вклад компания делает в общее состояние безопасности дорожного движения в Украине и начать работать над уровнем культуры безопасного поведения на дороге.

СПРАВКА

Штрафы UA для бизнеса — платежно-информационный сервис для украинских компаний, который обеспечивает контроль нарушителей, уплату и гарантию погашения штрафов в режиме онлайн для юридических лиц. Решение предоставляется по подписке. Систему уже протестировали 650 компаний. 180 компаний сегодня являются активными пользователями. На стадии пилотного использования 67% водителей уже погашают штрафы в течение 7 дней, а руководство использует статистику во время проведения мероприятий по повышению уровня безопасного вождения. С января 2021 года до настоящего времени с помощью решения уже уплачено штрафов на сумму 388 тысяч грн.